С подачи ведущих автопроизводителей мы стали забывать о запасном колесе: про него не то что мало говорят – от него нередко в принципе отказываются. Может быть, нам и вправду стоит освободить багажник от этого рудимента минувшей эпохи?

С точки зрения профессионального инженера в вопросе запасного колеса в настоящее время – полный хаос. На дорогах одновременно присутствуют автомобили со старой доброй полноразмерной “запаской”, с временной “докаткой” и вообще с одним лишь загадочным баллончиком в подполье багажника. Так нужно ли современному автомобилисту пятое колесо? Рассмотрим поочередно все варианты.

На плохой дороге всегда есть вероятность повредить колесо так, что без “запаски” не обойтись никак.

Ремкомплект. Обычно штатный набор в красивом футляре включает в себя компрессор для накачивания колеса и баллончик с герметиком, который подключается к шлангу при подкачке. Найдя вместе с выходящим воздухом пробоину в шине, герметик застывает, “пломбируя” дыру. Для достижения желаемого эффекта нужно не спеша проехать несколько сот метров.

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Помогает такой набор только при точечном проколе, и в первую очередь на протекторе, а при порезах и порывах боковины этот комплект будет безполезен. Естественно, если шина после прокола разбортировалась, проблему герметиком тоже не решить. После такого ремонта желательно заехать на шиномонтаж, чтобы профессионалы оценили качество “заплатки” и проверили балансировку колеса.

Штатный комплект для ремонта шин не поможет, если порвана или порезана боковина – такой набор расчитан только на случай прокола.

Докатка

Временное колесо обычно меньше стандартного по ширине и диаметру, к тому же давление в нем вдвое выше стандартного (порядка 4,5 атм). Поэтому “докатка” слабо поглощает толчки от неровностей, да и с управляемостью у перекошенного на недоколесе автомобиля обычно проблемы. Еще один аспект: из-за меньшего диаметра докатка на ведущей оси дополнительно нагружает трансмиссию. Посему двигаться на “докатке” нужно медленно (обычно оговорен лимит в 80 км/ч) и недолго. Но при постоянных “каботажных” рейсах запаска вполне может быть урезанной.

Так называемая “докатка” предназначена, чтобы автомобиль мог не спеша доковылять до ближайшего шиномонтажа.

Полноразмерное запасное колесо.

Рассказывать о полноразмерном запасном колесе особенно и нечего – в большинстве случаев по характеристикам оно ничем не отличается от штатных, даже если вместо легкосплавного диска используется стальная “штамповка”. По нашему мнению, качество украинских дорог и финансовое благополучие автомобилистов не дают списать “запаску” в запас. Во всяком случае, в дальнюю дорогу настоятельно рекомендуем брать с собой именно полноценное пятое колесо.

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Без запаски

Некоторые автомобилисты, чаще всего – с установленным ГБО – позволяют себе полностью отказаться от запасного колеса (стандартную нишу в полу багажника отдают под газовый баллон). Для тех, кто не отъезжает далеко от дома и от друзей-автомобилистов, могущих прийти на помощь, это считается вполне приемлемым вариантом. К слову, богатый опыт журналистов Авто24 показывает, что при аккуратной эксплуатации автомобиля в условиях среднестатистического украинского города потребность в запаске возникает не чаще одного раза в год. Правда, при условии, что водитель будет следить за давлением в шинах, а на машине стоят свежие покрышки (не старше 3 лет) и колесные диски пребывают в надлежащем состоянии – не ржавые и не мятые.

Еще один вариант – если у вас есть полис страхования или договор ассистанса, по которому в случае пробоя вам обязаны его привезти и установить. Неплохой вариант, если не уезжать далеко от цивилизации.

Рекомендация Авто24

Точно можно сказать одно: запасное колесо желательно иметь при себе, хотя при этом оно может быть каким угодно. Ведь свою главную функцию - неспешно довести машину до ближайшего шиномонтажа - оно выполнит в любом случае (вспомните о тех миллионах автомобилистов, успешно ездят с миниатюрной “докаткой”). Конечно, если уж вы возите полноразмерное колесо, лучше, если оно будет по наружным размерам как можно ближе к основным колесам. Рисунком протектора для небольших скоростей можно пренебречь, но глубина его должна быть не менее 1,6 мм. Этого требуют не только ПДД, но и соображения безопасности.

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