Вопрос, наверняка интересующий многих: почему полноразмерная запаска годами без дела ездит в багажнике? Не стоит ли запустить ее в эксплуатацию, переставляя время от времени на место одного из колес "передка" и "задка"?

В самом деле, тут есть о чем призадуматься. Если уж вам повезло получить с новым автомобилем пять одинаковых колес, то почему бы не использовать поочередно все пять, переставляя их по кругу на четыре вакантных места?

Вариантов перестановки шин множество. Смысл процедуры – дать каждой шине поработать на всех четырех местах, чтобы она не испытывала однотипных нагрузок весь свой срок службы.

Не все автомобилисты знают, что идея перестановки колес в пределах одной машины (называемая иногда ротацией шин) исповедуется некоторыми автомобильными экспертами по сей день. Причем чаще всего речь идет о четырех колесах – их рекомендуется периодически переставлять для более равномерного износа протектора и каркаса.

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А при наличии пятого колеса того же размера у шинной ротации появляется новый смысл – продлить время до покупки нового комплекта. Предлагается, чтобы каждое из пяти колес какое-то время отдыхало в багажнике, пока остальные четыре трудятся, расходуя миллиметры своего протектора.

Резон в этом определенно есть, ведь получается, что ресурс пятого колеса включается в общий километраж пробега.

Неравномерный износ – следствие нарушения углов уставновки колес. Но и при исправной подвеске каждое колесо изнашивается по-своему. Чтобы сделать износ каждой шины равномерным, когда-то и придумали ротацию – замену шин по кругу.

Но все эти выкладки верны в идеальных условиях, когда колеса работают

на ровном асфальте, а у владельца есть время, деньги и желание на перестановку колес по кругу каждые 3 – 5 тыс. км пробега. На отечественных дорогах подобные схемы ротации имели смысл во времена диагональных шин – тяжелых, прочных, с высоким профилем и толстыми боковинами, не боящимися пробоев до диска на грубых ямах.

А в нашей сегодняшней реальности значительная часть шин выходит из строя не из-за истертого протектора, а из-за травматических разрушений каркаса и пробитых насквозь боковин. И тут уже выходит на первый план другая ценность пятого колеса: его можно навсегда установить на место «разваленного» на очередной неформатной колдобине, купив на запаску одинокую шину-распаровку на шинных развалах авторынка. Ведь приобрести одно новое колесо нужной модели и размерности взамен поврежденного очень и очень непросто, чаще всего приходится покупать как минимум пару, и то не всегда именно той модели.

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Прибавьте сюда еще нюансы монтажа шин, имеющих направленный или ассиметричный рисунок протектора, ведь их нужно ставить только на определенное место или в определенном положении.

Шины с ассиметричным рисунком протектора нужно монтировать на диск определеным образом, поэтому их участие в ротации колес осложняется.

Одним словом, если поставить перед собой цель, то сэкономить на шинах, включив в оборот пятое колесо (полноразмерную запаску), можно. В особенности, если вы эксплуатируете машину на ровных улицах большого города и ваши шины «умирают» естественной смертью – из-за стертого протектора, а не из-за разрубленной боковины. Но стоит ли такая экономия затраченных на переобувание хлопот и денег – решать только вам.

Рекомендация Авто24

Точно можно сказать одно: запасное колесо в принципе может быть каким угодно, ведь свою главную функцию – неспешно довести машину до ближайшего шиномонтажа – она исполнит в любом случае (вспомните о тех миллионах автомобилистов, что успешно ездят с миниатюрной «докаткой»). Конечно, если уж вы возите полноразмерное колесо, лучше, если оно будет по внешнему диаметру как можно ближе к основным колесам. Рисунком протектора для небольших скоростей можно пренебречь, но глубина его должна быть не менее 1,6 мм. Этого требуют не только ПДД, но и соображения безопасности.

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