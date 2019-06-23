Спекотне літо для автомобіля - випробування. У цей період деякі несправності, що не проявлялися в прохолодну погоду, дають про себе знати.

Сильна спека – складний період для будь-якого автомобіля. Є цілий список характерних несправностей, які проявляються переважно в спекотну погоду. Деякі з них можна запобігти, прийнявши превентивні заходи.

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Перегрів двигуна

Найчастіше влітку перегрівається двигун. Як правило, справа в несправній системі охолодження. Але так як ця система складається з безлічі елементів, спробуємо описати можливі несправності кожного з них.

Електровентилятор

У більшості сучасних бюджетних автомобілів встановлений електровентилятор обдування радіатора. Сигнал на його включення дає датчик температури, який, в більшості випадків стоїть в радіаторі охолодження двигуна. Якщо ви помітили, що температура двигуна підвищується тільки в пробці (а при русі перегріву не спостерігається) – швидше за все, не включається вентилятор охолодження радіатора. В такому випадку можна включити обігрівач салону на максимальну потужність, це дозволить злегка охолодити двигун.

Електровентилятор обдування радіатора

Перше що потрібно перевірити – запобіжник електровентилятора. Як правило, він знаходиться в загальному блоці запобіжників. Якщо з ним все в порядку, можна спробувати зняти роз'єм з датчика температури на радіаторі і перемкнути (наприклад, скріпкою) контакти на ньому. Якщо вентилятор включився – зламаний датчик температури. З постійно працюючим вентилятором охолодження можна доїхати до місця ремонту.

Термостат

Термостат зазвичай заклинює в закритому положенні. В такому випадку автомобіль починає перегріватися через 15-20 хвилин після запуску двигуна. Товсті патрубки, 40-60 мм в діаметрі, що ведуть до радіатора охолодження в такому випадку холодні (температура близько 30-50 градусів, а не 90-110 як має бути).

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При заклинившем термостстате температуру двигуна також можна знизити, включивши обігрівач салону на максимум.

Патрубки і рідина

Лопнувший патрубок найчастіше є не причиною, а наслідком перегріву. Однією з причин перегріву може стати низький рівень охолоджуючої рідини. Слід пам'ятати, що з часом її рівень зменшується, оскільки деяка частина рідини випаровується. За рік, як правило, «йде" 200-500 грам. Якщо охолоджуюча рідина йде інтенсивніше – шукайте протікання.

Радіатор

Радіатор охолодження забитий мошками, пухом або іншими забруднювачами втрачає здатність до теплообміну і може стати причиною перегріву двигуна. Простий зовнішній огляд не завжди може бути об'єктивним, оскільки перед радіатором охолодження у більшості автомобілів встановлений радіатор кондиціонера з більшими сотами. Один з простих способів діагностики – продування стисненим повітрям зсередини. Якщо забруднення вилітають назовні, радіатор слід зняти і промити.

Забиті стільники радіатора – одна з поширених причин перегріву

Водяна помпа

Несправність водяного насоса теж може стати причиною перегріву. На деяких автомобілях крильчатка "попми" виготовлена з пластику і насаджена на сталевий вал. Якщо крильчатка від вала відокремилася, охолоджуюча рідина перестає циркулювати по системі.

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На багатьох автомобілях середнього і високого цінового сегмента установливают дополнительыне електричні водяні насоси. Їх вихід з ладу теж може привести до перегріву двигуна.

Внутрішнє забруднення

Використання неякісної або невідповідної конкретному автомобілю охолоджуючої рідини може привести до утворення нальоту на внутрішній поверхні сорочки охолодження і радіатора. Наліт погіршує теплообмін, що також веде до перегріву.

Присадки для усунення течі в системі охолодження часто забивають внутрішні порожнини

Найбільш небезпечним з точки зору утворення небажаного нальоту засобом вважаються різні присадки і герметики, які спочатку створені для усунення течі в системі охолодження. Вони осідають на стінках гільз, і внутрішньої поверхні радіатора, що переважній більшості випадків веде до перегріву. Від використання таких коштів краще утриматися.

Поломка двигуна

Пробій прокладки головки блоку циліндрів або тріщина в самій голівці найчастіше проявляються як перегрів. Гази з циліндрів потрапляють в систему охолодження, створюючи в ній надлишковий тиск.

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У цьому випадку ремонт буде довгим і дорогим, тому маючи підозри на таку несправність варто обов'язково перевірити двигун з допомогою спеціальної індикаторної рідини, яка вловлює наявність вихлопних газів в системі охолодження. Приклад такого індикатора – пристосування JTC 1236.

Гальма

Гальмівній системі влітку теж доводиться непросто, особливо якщо автомобіль використовується в динамічному режимі або в гірській місцевості. Найбільш поширена несправність – підгоряння гальмівних колодок. Трапляється вона, найчастіше, через занадто активного використання гальм, особливо на спусках. Щоб її уникнути, слід використовувати гальмування двигуном. У всіх автомобілів з автоматичною коробкою передач є відповідний режим.

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Гальма перегріваються, найчастіше, від неправильного і занадто активного використання

Закипання гальмівної рідини теж іноді трапляється. Вся справа у волозі, яку вбирає гальмівна рідина. Сама "тормозуха" кипить при високій температурі (більше 300 градусів), а якщо в ній є вода-температури кипіння сильно знижується. Більшість автовиробників прописує в сервісних книгах інтервал заміни гальмівної рідини його слід дотримуватися. Причому орієнтуватися слід в першу чергу не на пробіг, а на термін експлуатації. Більше 2-3 років їздити на одній і теж "тормозусі" не можна.

Паливо

Найнебезпечніші з точки зору загоряння автомобілі з ГБО. На газовому балоні встановлений такназиваемий "мультиклапан". Він відповідає за тиск газу в балоні і не дає заправити більше 80% ємності балона. Якщо він вийшов з ладу або неправильно відрегульований, кількість палива в балоні може перевищувати встановлені норми, що при підвищенні температури повітря може призвести до пошкодження балона і займання. Для уникнення подібних ситуацій слід вчасно проводити обслуговування ГБО.

Мультиклапан встановлено на газовому балоні. Він потребує регулярної перевірки та калібрування

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Бензин теж пожежонебезпечний. При підвищенні температури він випаровується інтенсивніше і при несправності клапана має привести до деформації паливного бака. Як правило, клапан вентиляції бака пов'язаний з вугільним адсорбером і при його несправності загоряється Check Engine.

Рекомендації Авто24

Повністю справний автомобіль повинен легко справлятися зі спекотною погодою. Якщо виконані всі приписи сервісної книги – поломок бути не повинно. Вчасно вжиті превентивні заходи допоможуть уникнути неприємностей і непередбачених витрат.