Те, що сам по собі автомобіль спеки не боїться, нам відомо. Але ж зовсім порожнім наш транспорт не буває ніколи, і деякі речі переносять перегрів набагато гірше, ніж машина в цілому. Тим більше, що температура в салоні в спеку досягає +70 С.

До деяких речей у машині ми звикаємо настільки, що вважаємо їх частиною неї – і не думаємо, що їх творці виходили зовсім з іншого робочого діапазону температур, ніж конструктори автомобілів.

Те, що висока температура в салоні впливає на залишені в ньому речі, ще півбіди. Набагато гірше, що спека знижує працездатність водія.

Адже температурна стійкість у вмісту салону, бардачка і багажника може бути зовсім іншою, ніж у машини в цілому. Які звичні предмети не варто залишати в машині на спеці?

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Вода в пластиковій тарі. Так, пластикові пляшки не підносять таких сюрпризів, які зустрічалися в практиці автомобілістів старших поколінь, які пили воду виключно зі скла. Але пластик розігрітої до +60 +70 о С пляшки може виділяти в напій шкідливі речовини. Адже гарантій на те, що при розливі використана абсолютно адекватна PET-тара, не дасть ніхто. До того ж, якщо пляшка вже була відкрита, у ній можуть виявитися шкідливі бактерії, які при високій температурі зроблять продукт небезпечним для людини.

+60 +70 С Мінералка, квас. Газована вода чи напої бродіння при підігріві стають ще більш активними, тиск в пляшці піднімається настільки, що напій часом пробиває ущільнення жерстяних банок. Ще небезпечніше картина зі скляними пляшками, навіть закритими фабричними пробками. Якщо варіантів залишити таку воду або пиво в іншому місці немає, хоча б тримайте їх в міцному пластиковому пакеті, щоб не спровокувати "вибух" на весь салон і не створювати проблеми поганого запаху.

Закриті екранами проти сонця вікна – хороший засіб знизити температуру в салоні на десяток- півтора градусів.

Ліки. Якщо не в аптечці, то практично в будь-якій жіночій сумочці містяться якісь препарати. Нагадаємо, що фармакологи рекомендують зберігати всі ліки при температурі до +25оС , а багато з яких і в холодильнику. У що перетворюються гарненько просмажені ліки, ми навіть не хочемо розповідати. До речі, до цієї ж групи ризику відноситься і різного роду косметика: пляжна, декоративна, лікувальна.

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Продукти. Мало які продукти без наслідків переносять зберігання при температурі вище півсотні градусів – навіть хліб може покритись цвіллю або особливим видом грибка. Не кажучи вже про молочні, м'ясні та рибні продукти. Тому влітку краще возити свої бутерброди в термосумці або сумці-холодильнику.

Вироби з пластику. Навіть банківські картки або SIM-карти мобільних телефонів на спеці можуть покоробитися і втратити працездатність. Що тоді говорити про Корпуси недорогих електронних девайсів (навігаторів, планшетів, ноутбуків). Дане попередження стосується і пластикових присосок, що кріплять кронштейни обладнання до лобового скла.

Авотомбіль під чохлом – не завжди ідеальний варіант. Важливо, щоб тент був з "дихаючої" тканини.

Запальнички. Те, що недорогі запальнички в напівпрозорому пластиковому корпусі вибухають при перегріві в салоні, журналістам Авто24 відомо навіть із власного досвіду. Якщо вже запальничка постійно їздить в автомобілі, тримайте її в якійсь коробочці або міцному целофановому пакеті на зіпері – це вбереже від розлітання осколків.

Рекомендація Авто24

Якщо вже є необхідність тримати в машині щось із "заборонених" тут предметів,то шукайте для них більш прохолодне місце, наприклад, під сидінням або в багажному відсіку, де менше сонця і нижча температура.

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