То, что сам по себе автомобиль жары не боится, нам известно. Но ведь совершенно пустым наш транспорт не бывает никогда, и некоторые вещи переносят перегрев гораздо хуже машины в целом. Тем более, что температура в салоне в жару достигает +70 С.

К некоторым вещам в машине мы привыкаем настолько, что считаем их частью оной – и не думаем, что их создатели исходили совсем из другого рабочего диапазона температур, нежели конструкторы автомобилей.

То, что высокая температура в салоне влияет на оставленные в нем вещи, еще полбеды. Гораздо хуже, что жара снижает работоспособность водителя.

А ведь температурная стойкость у содержимого салона, бардачка и багажника может быть совсем иной, нежели у машины в целом. Какие привычные предметы не стоит оставлять в машине на жаре?

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Вода в пластиковой таре. Да, пластиковые бутылки не преподносят таких сюрпризов, какие встречались в практике автомобилистов старших поколений, пивших воду исключительно из стекла. Но пластик разогретой до +60 +70 о С бутылки может выделять в напиток вредные вещества. Ведь гарантий на то, что при разливе использована абсолютно адекватная PET-тара, не даст никто. Вдобавок, если бутылка уже была открыта, в ней могут оказаться вредные бактерии, которые при высокой температуре сделают продукт опасным для человека.

Минералка. Газированная вода при подогреве становится еще более активной, давление в бутылке поднимается настолько, что напиток порой пробивает уплотнения жестяных банок. Еще опаснее картина со стеклянными бутылками, даже закрытыми фабричными пробками. Если вариантов оставить такую воду или пиво в ином месте нет, хотя бы держите их в прочном пластиковом пакете, чтобы не спровоцировать “взрыв” и не создавать проблемы плохого запаха.

Закрытые экранами-отражателями окна – хорошее средство снизить температуру в салоне на десяток- полтора градусов.

Лекарства. Если не в аптечке, то практически в любой женской сумочке содержатся какие-нибудь препараты. Напомним, что фармакологи рекомендуют хранить все лекарства при температуре до +25оС, а многие и в холодильнике. Во что превращается хорошенько прожаренное лекарство, мы даже не хотим рассказывать. К слову, к этой же группе риска относится и различного рода косметика: пляжная, декоративная, лечебная.

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Продукты. Мало какие продукты без последствий переносят хранение при температуре выше полусотни градусов – даже хлеб может зацвести плесенью или особым видом грибка. Не говоря уже о молочных, мясных и рыбных продуктах. Поэтому летом лучше возить свои бутерброды в термосумке или сумке-холодильнике.

Изделия из пластика. Даже банковские карточки или SIM-карты мобильных телефонов на жаре могут покоробиться и потерять работоспособность. Что тогда говорить о корпусах недорогих электронных девайсов (навигаторов, планшетов, ноутбуков). Данное предпреждение касается и пластиковых присосок, крепящих кронштейны допоборудования к лобовому стеклу.

Автомобиль под чехлом – не всегде идеальный вариант. Важно, чтобы тент был из “дышащей” ткани.

Зажигалки. То, что недорогие зажигалки в полупрозрачном пластиковом корпусе взрываются при перегреве в салоне, журналистам Авто24 известно даже из собственного опыта.Если уж зажигалка постоянно ездит в автомобиле, держите ее в какой-то коробочке или прочном целоффановом пакете на зипере – это убережет от разлетания осколков.

Рекомендация Авто24

Если уж есть необходимость держать в машине что-то из “запрещенных” тут предметов,то ищите для них более прохладное место – например, под сиденьем или в багажном отсеке, где меньше солнца и ниже температура.

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