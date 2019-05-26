Какая машина сильнее нагревается на солнце, темная или светлая? Казалось бы, для всех, кто учил физику в школе, ответ очевиден. Но на самом деле не все так просто…

Вопрос не праздный для многих тысяч автомобилистов, живущих в южных регионах, ведь кондиционер есть далеко не у всех – да и он, как известно, всех вопросов не решает. И дело не только в цветовой гамме – темная или светлая – а и в других особенностях.

Если после парковки на солнцепеке в машине слишком жарко, не начинайте движение, пока не проветрите салон: высокая температура замедляет реакцию.

Да, темная машина нагревается сильнее. Но в черной машине не настолько горячее, насколько она темнее белой. Причем иногда разница в температуре в настолько невелика, что ею можно пренебречь. Почему так бывает?

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Многочисленные эксперименты показывают, что разница в температуре в салоне белой и черной машин, нагретых на солнце, редко превышает 3 – 5 градусов. Которыми на фоне общих 60 – 70оС можно легко пренебречь, ведь садиться в такую духовку в любом случае некомфортно. Почему же цвет настолько незначительно влияет на нагрев салона?

Оставлять полностью открытым люк или окно на парковке не всегда безопасно, но даже небольшая щель позволит избежать перегрева интерьера до 60оС.

Дело в том, что из-за разной окраски по-разному нагревается металл, из которого сделаны кузовные детали. Но они практически никогда не являются частью интерьера, а напротив, составляют лишь внешнюю оболочку автомобиля и отделены от интерьера шумо- и теплоизоляцией, деталями отделки. Которые задерживают, не пропускают в салон значительную часть тепла, полученного от солнца. К тому же далеко не все наружные детали кузова могут влиять на температуру в интерьере – например, как ни нагревай капот и крылья, к жаре в интерьере они отношения иметь не будут.

Не только цвет кузова

На самом деле, на температуру в машине также сильно влияет площадь стекол салона, цвет обивки сидений, торпедо и полки под задним стеклом (у хэтчбеков). Обширное остекление провоцирует ярко выраженный парниковый эффект в закрытом салоне, что превращает запаркованную машину в сауну.

Если лобовое стекло не закрыто защитной противосолнечной шторкой, сильно нагревается торпедо, тем более если оно черного цвета и имеет большую горизонтальную поверхность.

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Подобным образом – как радиатор – ведет себя и полка, расположенная под задним стеклом: если она темная, то сильно нагревается от солнечных лучей и потом отдает это тепло внутреннему объему автомобиля.

Солнцеотражающая шторка под лобовым и задним стеклом предохраняет от парникового эффекта в салоне, не допуская его нагрева на солнце.

То же самое и с сиденьями, на которые через окна падает солнце – светлая обивка отражает большую часть теплового излучения и меньше нагревает воздух в салоне. Понятно, что садиться на менее горячие подушки тоже приятнее, хотя это в первую очередь касается кожаной обивки.

Рекомендация Авто24

Не преувеличивайте значение цвета кузова в деле нагревания салона. Во всяком случае, настоящую парилку в интерьере создают другие факторы, на которые вы можете повлиять – ничем не прикрытые стекла и плотно закрытые окна. Да и в любом случае лучше не оставлять машину на летнем солнце на долгое время.

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