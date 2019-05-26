Яка машина сильніше нагрівається на сонці, темна чи світла? Здавалося б, для всіх, хто вчив фізику в школі, відповідь очевидна. Але насправді не все так просто…

Питання не пусте для багатьох тисяч автомобілістів, які живуть в південних регіонах, адже кондиціонер є далеко не у всіх – та й він, як відомо, всіх питань не вирішує. Тим більше, справа не тільки в колірній гамі – темна або світла – а й в інших особливостях.

Якщо після паркування на сонці в машині занадто жарко, не рушайте, поки не провітрите салон: висока температура уповільнює реакцію.

Так, темна машина нагрівається сильніше. Але в чорній машині не настільки гарячіше, наскільки вона темніше білої. Причому іноді різниця в температурі настільки невелика, що нею можна знехтувати. Чому так буває?

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Численні експерименти показують, що різниця в температурі в салоні білої і чорної машин, розпечених на сонці, рідко перевищує 3-5 градусів. Якими на тлі загальних 60-70оС можна легко знехтувати, адже сідати в таку духовку в будь-якому випадку некомфортно. Чому ж колір настільки незначно впливає на нагрів салону?

Залишати повністю відкритим люк або вікно на парковці не завжди безпечно, але навіть невелика щілина дозволить уникнути перегріву інтер'єру до 60оС.

Справа в тому, що через різне забарвлення по-різному нагрівається метал, з якого зроблені кузовні деталі. Але вони практично ніколи не є частиною інтер'єру, а навпаки, становлять лише зовнішню оболонку автомобіля і відокремлені від салону шумо- і теплоізоляцією, деталями оздоблення. Які затримують, не пропускають в салон значну частину тепла, отриманого від сонця. До того ж далеко не всі зовнішні деталі кузова можуть впливати на температуру в інтер'єрі – наприклад, як не нагрівай капот і крила, до спеки в інтер'єрі вони відношення мати не будуть.

Не тільки колір кузова

Насправді, на температуру в машині також сильно впливає площа скла салону, колір оббивки сидінь, торпедо і полиці під заднім склом (у хетчбеків). Велике скління провокує яскраво виражений парниковий ефект в закритому салоні, що перетворює запарковану машину в сауну.

Якщо лобове скло не закрито захисною протисонячною шторкою, сильно нагрівається торпедо, тим більше якщо воно чорного кольору і має велику горизонтальну поверхню.

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Подібним чином – як радіатор – веде себе і полиця, розташована під заднім склом: якщо вона темна, то сильно нагрівається від сонячних променів і потім віддає тепло внутрішньому об'єму автомобіля.

Протисонячна шторка під лобовим і заднім склом оберігає від парникового ефекту в салоні, не допускаючи його нагрівання на сонці.

Те ж саме і з сидіннями, на які через вікна падає сонце – світла оббивка відбиває велику частину теплового випромінювання і менше нагріває повітря в салоні. Зрозуміло, що сідати на менш гарячі подушки теж приємніше, хоча це в першу чергу стосується шкіряної оббивки.

Рекомендація Авто24

Не перебільшуйте значення кольору кузова в справі нагрівання салону. У всякому разі, справжню “парилку” в інтер'єрі створюють інші чинники, на які ви можете вплинути – нічим не прикриті скла і щільно закриті вікна. Та й в будь-якому випадку краще не залишати машину на літньому сонці на довгий час.

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