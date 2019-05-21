Неодмінний атрибут будь-якої парковки влітку – блискучі складені екрани під вітровим склом автомобілів. Але чи потрібні вони насправді?

Почнемо з того, що захищати автомобіль від сонця в спеку дуже бажано. Оскільки за певних умов повітря в салоні може прогріватися до надвисоких температур – понад 700 С. Відповідно, до такої ж міри нагрівається і все, що є в машині – прилади, обладнання, деталі оздоблення, вміст бардачка та ін.

Велика площа скління сучасних автомобілів сприяє перегріву салону під час стоянки на сонці.

Між тим, не всі матеріали розраховані на тривалий нагрів до таких температур: пластик жолобиться, гумові ущільнення та ізоляція проводки стають жорсткими, клеї розкладаються, мастила стікають або висихають. Так само зачиненій машині шкодять прямі сонячні промені: знебарвлюються пігменти барвників, через що "вигоряють" тканини і пластик, а прозора пластмаса мутніє, жовтіє чи навіть тріскається.

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Звичайно, конструктори розробляють сучасні автокомпоненти для різних умов експлуатації, і літня спека моментально на їхню працездатність не вплине. Але процес старіння деяких систем така спека неодмінно прискорить і в один прекрасний момент можна очікувати відмови. Так що захист від сонця салону автомобіля потрібний, але питання також в тому, як правильно його забезпечити.

Під склом

У продажу легко знайти цілком зручні шторки-екрани для захисту від сонця, спроектовані спеціально для автомобілів – декількох розмірів з присосками для кріплення до скла. Власне, для розміщення під склом вони і призначені, передусім мається на увазі скло з великим кутом нахилу, всією площею звернене до сонця – тобто зазвичай це лобове і заднє.

Світловідбиваюча шторка недорого коштує і ефективно захищає салон від перегріву, але нею потрібно правильно користуватися

Зазвичай водії використовують блискучі екрани двома способами: просто кидають в розгорнутому вигляді на торпедо або акуратно кріплять до скла, використовуючи присоски. У першому випадку екран закриває від променів сонця найголовніше – торпедо і приховане в ньому начиння: електроустаткування, електронні блоки, приводи управління кліматичною установкою, панель приладів.

Але прямі промені, як ми вже говорили вище, не єдиний ворог інтер'єру, є і другий фактор – температура. А ось її підвищенню при стоянці на сонці кинута на панель шторка практично не перешкоджає. Оскільки парниковий ефект буде нагрівати повітря в машині, і лише температура торпедо буде трохи знижена.

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А ось при кріпленні шторки безпосередньо до скла користі набагато більше: відбиті глянцевою поверхнею відразу біля скла сонячні промені – і у видимому, і в інфрачервоному діапазонах – не будуть нагрівати ніяких об'єктів у салоні. Отже, температура в ньому підвищуватися не буде. І звичайно, користі від шторок-екранів буде тим більше, чим більшу площу освітлених сонцем стекол вони перекриють. Наостанок додамо, що найкраще працюють екрани з дзеркальною поверхнею, оскільки вони менше за інших нагріваються самі.

Якщо дозволяє салон і конструкція автомобіля, на стоянці в спеку варто залишити злегка прочиненим люк або одне-два вікна.

Однак, водієві не завжди вдається надійно закріпити шторку безпосередньо до скла – то присоски погано тримають, то заважають встановлені на ньому девайси типу радар-детектора, відеореєстратора, навігатора. І тим не менше, потрібно намагатися поставити захист як можна ближче до скла, використовуючи не тільки штатні присоски, але і додатково підпираючи шторку зверху протисонячними козирками, кронштейнами реєстратора і навігатора, а знизу – м'якими іграшками, подушкою чи чимось іншим.

Рекомендація Авто24

Не лінуйтеся кріпити шторку безпосередньо до скла – так ви не тільки створюєте тінь в салоні, але і перешкоджаєте створенню в ньому парникового ефекту. Помітно допомагає зниженню температури в залишеній на сонці машині трохи відчинене вікно, люк або кватирка, а найкраще, якщо щілини будуть залишені в протилежних вікнах. Навіть невеликий наскрізний рух повітря знизить вплив парникового ефекту, оскільки за рахунок конвекції налагодиться обмін теплом з навколишнім простором і в салоні стане прохолодніше.

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