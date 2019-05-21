Непременный атрибут любой парковки в летнее время – блестящие экраны-гармошки под ветровыми стеклами автомобилей. Но нужны ли они на самом деле?

Начнем с того, что защищать автомобиль от солнца в жару весьма желательно. Поскольку при определенных условиях воздух в салоне может прогреваться до запредельных температур – более 700 С. Соответственно, до такой же степени нагревается и все, что есть в машине – приборы, оборудование, детали отделки, содержимое бардачка и т.п.

Большая площадь остекления современных автомобилей содействует перегреву салона во время стоянки на солнцепеке.

Между тем, не все материалы рассчитаны на длительный нагрев до таких температур: пластик коробится, резиновые уплотнения и изоляция проводки «дубеют», клеи разлагаются, смазки стекают или высыхают. Отдельный вред приносят закрытой машине прямые солнечные лучи: обесцвечиваются пигменты красителей, из-за чего «выгорают» ткани и пластик, а прозрачная пластмасса мутнеет или желтеет.

Читайте также: Как охладить автомобиль в жару без кондиционера

Конечно, конструкторы рассчитывают современные автокомпоненты на разные условия эксплуатации, и летняя жара моментально на их работоспособность не повлияет. Но процесс старения некоторых систем постоянная «парилка» непременно ускорит и в один прекрасный момент можно ожидать отказа.

Так что защита от солнца салону автомобиля нужна, но вопрос также в том, как правильно ее обеспечить.

Под стеклом

В продаже легко найти вполне удобные шторки-экраны для защиты от солнца, спроектированные специально для автомобилей – нескольких размеров и с присосками для крепления к стеклу. Собственно, для размещения под стеклом они и предназначены, причем прежде всего имеются в виду стекла с большим углом наклона, всей площадью обращенные к солнцу – т.е. обычно это лобовое и заднее.

Светоотражающая шторка недорого стоит и эффективно защищает салон от перегрева, но ею нужно правильно пользоваться.

Обычно водители используют блестящие экраны двумя способами: просто бросают в развернутом виде на торпедо или аккуратно крепят к стеклу, используя присоски. В первом случае экран закрывает от лучей солнца самое главное – торпедо и скрытые в нем начинку: электрооборудование, электронные блоки, приводы управления климатической установкой, приборную панель. Но прямые лучи, как мы уже говорили выше, не единственный враг интерьера, есть и второй фактор – температура. А вот ее повышению при стоянке на солнцепеке брошенная на панель шторка практически не препятствует. Поскольку парниковый эффект будет все также нагревать воздух в машине, и лишь температура торпедо будет немного снижена.

Читайте также: Зачем нужно проверять систему охлаждения

А вот при креплении шторки непосредственно к стеклу пользы намного больше: отраженные глянцевой поверхностью сразу у стекла солнечные лучи – и в видимом, и в инфракрасном диапазонах – не будут нагревать никаких объектов в салоне. А значит, температура в нем повышаться не будет. И конечно, пользы от шторок-экранов будет тем больше, чем большую площадь освещенных солнцем стекол они перекроют. Напоследок добавим, что лучше всего работают экраны с зеркальной поверхностью, поскольку они меньше других нагреваются сами.

Если позволяет обстановка и конструкция автомобиля, на стоянке в жару стоит оставить слегка приоткрытым люк или одно-два окна.

Однако, водителю не всегда удается надежно закрепить шторку непосредственно к стеклу – то присоски плохо держат, то мешают установленные на нем девайсы типа радар-детектора, видеорегистратора, навигатора. И тем не менее, нужно стараться поставить защиту как можно ближе к стеклу, используя не только штатные присоски, но и дополнительно подпирая ее сверху противосолнечными козырьками, кронштейнами регистратора и навигатора, а снизу – мягкими игрушками, подушкой и т.п.

Рекомендация Авто24

Не ленитесь крепить шторку непосредственно к стеклу – так вы не только создаете тень в салоне, но и препятствуете созданию в нем парникового эффекта. Заметно помогает снижению температуры в оставленной на солнцепеке машине слегка приоткрытое окно, люк или форточка – а лучше всего, если щели будут оставлены в противоположных окнах. Даже небольшое сквозное движение воздуха снизит влияние парникового эффекта, поскольку за счет конвекции наладится обмен теплом с окружающим пространством и в салоне станет прохладнее.

Читайте также: Как сохранить аккумулятор в жару