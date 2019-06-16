Гальмівну рідину в автомобілі змінюють в кращому випадку кожні 3-5 років, тому багато водіїв забувають сорт і марку залитої в систему "тормозухи". Звідси питання: чи можна змішувати гальмівні рідини, якщо потрібно відновити рівень в бачку?

Насамперед слід попередити: рідину в бачок гідроприводу гальм не можна просто долити. Потрібно з'ясувати причину падіння рівня і усунути витік, інакше недалеко до біди, адже відмова гальм майже завжди призводить до аварії.



Гліколеві гальмівні рідини DOT через поглинання ними вологи рекомендується міняти кожні 3-5 років, а то й частіше. Стара добра БСК цим не страждає.

Але якою б не була причина, можливість замінити рідину повністю є не завжди, і тоді доводиться компенсувати втрату шляхом доливання. Чи можна змішувати рідини різних типів?

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Для початку – зовсім трохи теорії. Гальмівні рідини – це суміші, які відповідають безлічі вимог, головні з яких – стабільна в'язкість і висока температура закипання. Ці параметри безпосередньо впливають на працездатність гальмової системи в напруженому режимі і в зимових умовах.

Тип Температура кипіння*, оС В'язкість**, мм2/с Колір БСК 115 – 110 Робочий діапазон від -20 до +30 °С Від червоного до помаранчевого DOT-3 205 – 140 1,5 – 1500 Від світло-коричневого до світло-жовтого DOT-4 230 – 155 1,5 – 1800 DOT-5.1 260 – 180 1,5 – 900 DOT-5 260 – 180 1,5 – 900 Темно-червоний

* Температура кипіння вказана для нової (сухої) і старої ТР (3,5% вологи)

** - В'язкість зволоженої ТР при 100°С і при мінус 40°С

Якщо дуже потрібно

Виходячи з цього, кожне нове покоління рідини (DOT-2, DOT-3, DOT-4 і т.д.) відрізняється від попереднього більш високою температурою кипіння і більш низькою в'язкістю на морозі. Тому в більшості випадків змішування рідин різних поколінь призводить лише до деякого зниження експлуатаційних характеристик – на стільки, на скільки рідина нижчого класу "бере участь" в отриманій суміші.



Належний рівень гальмівної рідини відзначається на стінках бачка. Його періодичне зниження повинно насторожити власника.

Але є два крайніх – причому майже буквально – випадки: найстаріша рідина типу БСК і найбільш продвинута DOT-5 (без додаткового індексу). Вони відрізняються від інших "дотів" базовою основою, замість гліколей у БСК касторове масло, а у "п'ятірки" – полімерний продукт силікон. Ці рідини не можна змішувати ні з якими іншими, вони несумісні саме через особливості своєї бази. До речі, обидві вони мають первинний вигляд червоного кольору – на відміну від допустимих до взаємного змішування DOT-3, DOT-4 та DOT-5.1, які виробники фарбують жовто-зеленим пігментом.



Гальмівна рідина DOT-5 з її високими характеристиками і силіконової базою насправді поширена менше, ніж її друга "редакція" з індексом -5.1 на основі гліколів. "Чисту п'ятірку" змішувати з іншими DOT'ами не можна.

Крім того, БСК через низьку температури кипіння підходить тільки для транспорту з ненапруженим температурним режимом гальм, а DOT-5, навпаки, занадто крутий для більшості цивільних легковиків, і його використовують на найдинамічніших спортивних моделях.

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Цікаво, що рідину типу DOT-5.1 "міксувати" можна, оскільки в її основі – знову-таки гліколі. При змішуванні між собою DOT-3, DOT-4 і DOT-5.1 марка і виробник ТР не мають значення.

Ну а якщо?

А що станеться, якщо все-таки змішати, наприклад, стару БСК з сучасними DOT-3 або -4? В першу чергу постраждають гумові манжети: будучи вже змоченими мінеральною ТР, вони розбухнуть при контакті з гліколями DOT`ів – і гідравліка рано чи пізно відмовить. Буде непереливки і шлангам, а це загрожує ніяк не меншими неприємностями – аж до заклинювання гальм. На цьому фоні "згортання" касторки – мінеральної основи БСК – здасться прикрою дрібницею.

Якщо в системі побувала і мінеральна рідина БСК, і будь-який з гліколевих DOT`ов, гумові деталі гідроприводу напевно вийдуть з ладу.

Рекомендації “Авто 24”

Більшість рідин, що використовуються в сучасних автомобілях можна змішувати без катастрофічних наслідків. Серйозно побоюватися потрібно тільки застарілого сорту БСК і суперпродвинутого DOT-5 (без додаткових індексів). Заздалегідь поцікавтеся, чи не використовуються часом у вашій машині ці екзотичні сорти, щоб не натрапити на неприємності при подальшому доливі. Але навіть якщо у вас в системі залитий один з поширених DOT`ів, будьте готові до того, що деякі моделі авто не приймуть чужорідний мікс (наприклад, через проблеми в роботі ABS) і вам доведеться рухатися в неспішному режимі до найближчої СТО. Тому найрозумніше – вести бортовий журнал, куди записувати всі дані витратних матеріалів, які використані в автомобілі при його обслуговуванні і ремонтах. А в більш глобальному плані важливо підтримувати машину в такому стані, коли вона вимагає не доливання, а тільки планової заміни робочих рідин.

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