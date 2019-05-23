Правилами забороняється керування автомобілем з рівнем протектора шин, нижче дозволеного (Для легкових авто не менше як 1,6 мм).

При встановленні такого порушення інспектор має право винести штраф у розмірі 340 грн. та тимчасово затримати автомобіль до заміни шин з належною висотою протектора. Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водія може бути позбавлено права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

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Проте варто пам’ятати, що наразі у поліції немає сертифікованих приладів для визначення з належної висоти протектора шин. У разі накладення такого штрафу його можна оскаржити у суді.