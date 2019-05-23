Правилами запрещается управление автомобилем с уровнем протектора шин ниже допустимого (для легковых не меньше 1,6 мм).

При установлении такого нарушения инспектор имеет право вынести штраф в размере 340 грн. и временно задержать автомобиль до замены шин с надлежащей высотой протектора. Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Читайте также: Как техосмотр влияет на аварийность: инфографика

Однако, стоит помнить, что пока у полиции нет сертифицированных приборов для определения должной высоты протектора шин. В случае наложения такого штрафа, его можно обжаловать в суде.