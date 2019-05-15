Скільки аварій насправді відбувається через технічні несправності автомобілів - дізнатися досить складно. Єдине більш-менш достовірне джерело - офіційна статистика поліції. Нею і скористаємось.

Повернення обов'язкового техогляду для всіх автомобілів (в тому числі приватних власників) викликало чимало суперечок у мережі. Переважна більшість користувачів розуміють, що повернення техогляду, незважаючи на зміну назви (в новому законопроекті його пропонують називати обов’язковим технічним контролем, або ОТК) потягне за собою повернення старих корупційних схем. Проте є і ті, хто вважає що техогляд потрібен, бо впливає на безпеку пересування дорогами.

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За офіційними даними відсоток аварій, що стались через керування несправним транспортним засобом, ніколи не перевищував 1%. В період з 2007-2009 років, коли в Україні продавалось дуже багато нових автомобілів, був значний зріс кількості ДТП. Навіть тоді доля аварій, що стались через незадовільний технічний стан, складала менше, ніж піввідсотка.

Офіційні дані з сайту sai.gov.ua

Після відміни обов’язкового техогляду в 2011 році, кількість ДТП, що виникли через технічні несправності, значно зменшилась і в останні роки була мізерно малою – соті долі відсотків.

Проте інснує й інший фактор – методологія підрахунку та аналіз причин ДТП. Адже статистика залежить від кваліфікації працівників поліції, які оформлюють конкретне ДТП. А вона в різних регіонах країни може суттєво відрізнятись.

Окрім того, не завжди можна визначити ознаки технічних несправностей, коли автомобіль уже розбитий. В таких випадках поліцейські дійсно можуть вказати іншу причину ДТП, оскільки причиною аварії, як правило, є сукупність декількох факторів.

Саме тому варто звернути увагу на показники загальної кількості ДТП (дивіться той же графік вище). Як бачимо, після відміни техогляду в 2011 році загальна кількість аварій не зросла, а навпаки – зменшилась. Тобто очевидно, що відміна обов’язкового техогляду не призвела до погіршення ситуації з аварійністю, а скоріше навпаки.

Висновок Авто24

Таким чином, говорити про необхість обов’язкового техогляду для власників приватних авто з точки зору безпеки дорожнього руху не доводиться. Мабуть, існують інші причини введення цієї процедури. І дуже прикро, якщо серед них є бажання заробити на учасниках дорожнього руху чи підприємствах, які проводитимуть цей техогляд.

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