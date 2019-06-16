Тормозную жидкость в автомобиле меняют в лучшем случае каждые 3 – 5 лет, поэтому многие водители забывают сорт и марку залитой в систему «тормозухи». Отсюда вопрос: можно ли смешивать тормозные жидкости, если нужно восстановить уровень в бачке?

Первым делом следует предупредить: жидкость в бачок гидропривода тормозов нельзя просто долить. Нужно выяснить причину падения уровня и устранить утечку, иначе недалеко до беды, ведь отказ тормозов почти всегда приводит к аварии.



Гликолевые тормозные жидкости DOT из-за впитывания ими влаги рекомендуется менять каждые 3 – 5 лет. Старая добрая БСК этим не страдает.

Но какой бы ни была причина, возможность заменить жидкость полностью есть не всегда, и тогда приходится восполнить потерю путем долива. Можно ли смешивать жидкости разных типов?

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Для начала – совсем немного теории. Тормозные жидкости – это составы, которые отвечают множеству требований, главные из которых – стабильная вязкость и как можно более высокая температура закипания. Эти параметры непосредственно влияют на работоспособность тормозной системы в напряженном режиме и в зимних условиях.

Тип ТЖ Температура кипения*, оС Вязкость**, мм2/с Цвет БСК 115 – 110 Рабочий диапазон -20 до +30 °С От красного до оранжевого DOT-3 205 – 140 1,5 – 1500 От светло-коричневого до светло-желтого DOT-4 230 – 155 1,5 – 1800 DOT-5.1 260 – 180 1,5 – 900 DOT-5 260 – 180 1,5 – 900 Темно-красный

* Температура кипения указана для новой (сухой) и старой ТЖ (3,5% влаги)

** - Вязкость увлажненной ТЖ при 100оС и при минус 40оС

Если очень нужно

Исходя из этого, каждое новое поколение жидкости (DOT-2, DOT-3, DOT-4 и т.д.) отличается от предыдущего более высокой температурой кипения и более низкой вязкостью на морозе. Поэтому в большинстве случаев смешивание жидкостей разных поколений приводит лишь к некоторому снижению эксплуатационных характеристик – на столько, на сколько жидкость более низкого класса “участвует” в полученной смеси.

Надлежащий уровень тормозной жидкости отмечается на стенках бачка. Его периодическое снижение должно насторожить владельца.

Но есть два крайних – причем почти буквально – случая: самая старая жидкость типа БСК и самая продвинутая DOT-5 (без дополнительного индекса). Они отличаются от других “дотов” базовой основой, вместо гликолей у БСК касторовое масло, а у “пятерки” - полимерный продукт силикон. Эти жидкости нельзя смешивать ни с какими другими, они несовместимы именно из-за особенностей своей базы. Кстати, обе они изначально окращены красным цветом – в отличие от допустимых к взаимному смешиванию DOT-3, -4 и -5.1, которые производители окрашивают желто-зеленым пигментом.

Тормозная жидкость DOT-5 с ее высокими характеристками и силиконовой базой на самом распространена менее, чем ее вторая “редакция” с индексом -5.1 на основе гликолей. “Чистую пятерку” смешивать с другими DOT’ами нельзя.

Кроме того, БСК из-за низкой температуры кипения подходит только для транспорта с ненапряженным температурным режимом тормозов, а DOT-5, наоборот, слишком крут для большинства гражданских легковушек, и его используют на самых динамичных спортивных моделях.

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Интересно, что состав типа DOT-5.1 “миксовать” можно, поскольку в его основе – снова-таки гликоли. При смешивании между собой DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1 марка и производитель ТЖ не имеют значения.

Ну а если?

А что произойдет, если все-таки смешать, к примеру, старую БСК с современными DOT-3 и -4? В первую очередь пострадают резиновые манжеты: будучи уже смоченными минеральной ТЖ, они разбухнут при контакте с гликолями DOT`ов – и гидравлика рано или поздно откажет. Не поздоровится и шлангам, а это грозит никак не меньшими неприятностями – вплоть до заклинивания тормозов. На этом фоне “свертывание” касторки – минеральной основы БСК – покажется досадной мелочью.

Если в системе побывала и минеральная жидкость БСК, и любой из гликолевых DOT`ов, резиновые детали гидропривода наверняка выйдут из строя.

Рекомендации “Авто 24”

Большинство использующихся в современных автомобилях жидкостей можно смешивать без катастрофических последствий. Всерьез опасаться нужно только устаревшего состава БСК и суперпродвинутого DOT-5 (без дополнительных индексов). Заранее поинтересуйтесь, не используются ли часом в вашей машине эти экзотические сорта, чтобы избегать неприятностей при возможном последующем доливе. Но даже если у вас в системе залит один из распространенных DOT`ов, будьте готовы к тому, что некоторые модели авто не примут чужеродный микс (например, из-за проблем в работе ABS) и вам придется двигаться в неспешном режиме до ближайшей СТО. Поэтому самое разумное – вести бортовой журнал, куда записывать все данные расходников, которые использованы в автомобиле при его обслуживании и ремонтах. А в более глобальном плане важно поддерживать машину в таком состоянии, когда она требует не долива, а только плановой замены рабочих жидкостей.

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