"Розморило" – говоримо ми про людину, яка від спеки стає сонною і повільною. Навіть ті водії, які їдуть в кондиційованому салоні, відчувають деякі труднощі. Як спека впливає на водія і яким чином їй протистояти?

Все дуже просто, така фізіологія людини: через порушення в організмі водно-сольового балансу мозок і м'язи відчувають кисневе голодування, що призводить до зниження швидкості реакції.

При високій температурі повітря ймовірність потрапити в аварію вище – через погіршення реакції водіїв в перегрітому салоні авто.

Згідно досліджень фізіологів, при цілком комфортній температурі + 25о С людина здатна зберігати концентрацію уваги на рівні вимог оператора (водія) транспортного засобу протягом 4 – 5 годин.

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А при температурі + 30о С період працездатності скорочується до 1,5 – 2 годин. А значить, водій, який "перегрівся", вчасно не загальмує і не відверне машину від небезпеки, що раптово з'явилася. Що робити, щоб спека не впливала так згубно на водія?

Не покладайтеся цілком на кондиціонер (клімат-контроль). Не завжди він створює реально комфортну температуру в машині, наприклад, через підвищену вологість при великій кількості пасажирів. Щоб уникнути простуди медики не рекомендують підтримувати різницю між температурою в машині і за бортом більше 7 – 8 градусів, а значить, в ідеалі при +35 +40 о С "на вулиці" в машині потрібно тримати +28 +32 градуси – аж ніяк не комфортні. Так що навіть на машині з працюючим "кліматом" кожні 1,5 – 2 години іноді доводиться робити зупинки для відпочинку в прохолодному місці.

Як би не хотілося після прогулянки по жарі скоріше "охолонути" в кондиційованому салоні, перепад температури всередині і зовні повинен бути не більше 7 градусів.

Пийте воду. У спеку організм втрачає до півтора літри вологи за годину. А в обезводненому організмі через кисневе голодування тканин сповільнюється реакція на зовнішні подразники. Влітку в машині повинна бути одна-дві пляшки питної води, причому краще - невеликого об’єму, щоб вона скоріше витрачалася і не поповнювалася бактеріями.

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Правильно харчуйтеся в дорозі. У спеку їжте поменше солодкого і жирного, така їжа підсилює втрату вологи з організму і уповільнює обмін речовин. Перед поїздкою корисно пити томатний сік, завдяки калію в своєму складі він підтримує правильний водно-сольовий баланс організму.

Затінюйте вікна. Якщо ваша машина багато часу проводить на яскравому сонці (навіть у русі), закривайте вікна, які вам не потрібні як водієві, шторками. Повністю виключити парниковий ефект не вдасться, але температуру в салоні це все одно знизить.

У перші хвилини після старту салон, що нагрівся на сонці, не охолодить і найпотужніший кондиціонер. Тому краще провітрити машину до поїздки.

Правильно розподіляйте потоки повітря. Надсилайте основний потік охолодженого повітря від кондиціонера вниз, тому що саме на ногах багато рецепторів, через які тіло сприймає температурний режим. Комфортніше буде ногам – і весь організм буде сприймати спеку не так важко.

Рекомендація Авто 24

Звичайно, хай не повністю, але більшу частину дискомфорту через літню спеку знімає кондиціонер. Може здатися дивним, але в Україні не всі водії машин, укомплектованих цим чудовим пристроєм, використовують його – хтось економить бензин, хтось жаліє гроші на заправку системи хладагентом або на дрібний ремонт. Між тим, наслідки аварії, викликаної перевтомою водія через спеку, майже завжди будуть вагомішими рахунків, які виставляють нам в майстернях з ремонту кліматичних систем.

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