Для багатьох власників цифри на одометрі слугують орієнтиром, коли потрібно міняти авто на нове: адже машину з великим пробігом продати складніше. Але деякі роблять інакше: їздять на старій машині "до упору", а потім скручують пробіг одним з відомих способів. Як дізнатися, що одометр відмотаний?

Строго кажучи, пробіг уживаного автомобіля завжди прив'язаний до віку, і знавці приведуть вам масу викладок з типовим щорічним пробігом для України. Середнє по країні значення – близько 15 тис. км на рік. Для великого міста (особливо якщо автомобіль молодий) ця цифра становить 25 тис. км, а для глибинки, де відстані трохи менші, типовий середній показник – 10-12 тис. км.

Потерте кермо – нерідке явище навіть на дорогих моделях. В середньому фарба і інше покриття починає сходити до 80 – 100 тис.км.

Але завжди існує ймовірність, що уподобаний екземпляр не типовий: був третьою машиною в сім'ї і багато простоював у гаражі або навпаки, працював кур'єром в три зміни. Так, досвідчений фахівець зможе визначити реальний пробіг машини з точністю до 20 тис. км, але грубий, первинний відбір можна зробити і своїми силами.

Читайте також: Як перевіряти двигун при купівалі б/в авто

Досить звернути увагу на деякі маркери, які видають "рідний" пробіг машини. Відзначимо тільки, що наведені нижче ознаки і цифри характерні для більшості поширених автомобілів, але все ж кожна з них – не 100-відсотково вірний знак, і тому довірятися потрібно не одній, а декільком ознакам в комплексі.

Органи управління. Накладки педалей, чохол МКП, поверхня керма, часто затребувані кнопки (світло, обігрівач, аварійка) демонструють явні ознаки зносу (потертості) ближче до 80 – 100 тис. км. Але зовсім нові, наприклад, накладки педалей або чехол важеля МКП теж погано: значить, їх недавно замінили, щоб заховати від вас старі – як достовірне джерело інформації.

Видимі сліди зносу накладки педалей більшості сучасних легковиків набувають до 50 тис. км пробігу, конкретно стерті кути – до 70-90 тис. км.

Шини. На боковинах шин можна знайти зашифрований рік випуску, який корисно порівняти з роком “народження” машини. У середньому у стриманого водія рідний комплект гуми повинен пройти 50 – 70 тис. км, і якщо при меншій цифрі на одометрі на машині стоять нерідні літні шини, це повинно викликати у вас додаткові питання до продавця.

Читайте також: Як вибрати тип кузова авто: 5 загальних помилок

Тормозні диски. Рідні диски (перш за все – передні) зазвичай витримують три заміни колодок, що в середньому становить 80 – 100 тис. км. Як правило до 70 – 80 тис. км по краю диска утворюється виступаючий буртик висотою 2,5 – 3,0 мм. На основі цих цифр, порівнюючи їх із заявленим пробігом, можна зробити висновок про реальний пробіг. Хоча саме цей параметр не можна брати як єдиний критерій оцінки, він багато в чому залежить від стилю їзди.

Буртик на краю гальмівного диска – вірний індикатор пробігу, хоча і з оглядкою на стиль їзди і тип трансмісії (з АКП диски і колодки служать менше). На фото: буртик заввишки 1,5 – 2 мм говорить про пробіг близько 50 тис. км.

Підкапотний простір. У більш-менш доглянутого автомобіля з пробігом до 100 тис. км на двигуні і прилеглих деталях кузова не повинно бути чорних закоксованих і лакообразних відкладень. Сліди недавньої мийки двигуна теж повинні насторожити. При роботі молодого (до 80 тис. км) двигуна на холостому ходу і прогазовках до звуку роботи не повинні підмішуватись шуми приводів (підшипників, муфт, ланцюга ГРМ). Для порівняння попередньо добре б послухати роботу гарантоваго “свіжого” мотора аналогічної моделі.

Інтер'єр. Характерні місця, які видають значний пробіг – потертості на зовнішніх крайках водійського сидіння (тканинна оббивка – 100 тис. км, шкіряна – ближче до 150 тис. км), на незахищених килимками зонах підлогового килима (50 - 70 тис. км). Загальна затертість тканинної оббивки, несвіжість пластика у якісних автомобілів стають помітними після 100 – 120 тис. км.

Сидіння починають зношуватися з зовнішнього краю подушки і спинки, перші потертості можна очікувати при пробігу в районі 100 тис. км.

Пам'ять ЕБУ. Народні умільці і не в міру підприємливі підприємці давно навчилися "відмотувати" свідчення електронного одометра. Але електронний мозок багатьох автомобілів може зберігати інформацію про пробіг не тільки в блоці відображення одометра, а й більш глибоко – в модулі пам'яті, лічильнику мотогодин двигуна або інших "закутках" пам'яті. Тому при візиті з метою діагностики уподобаного екземпляра на СТО можна також попросити діагноста підтвердити невтручання в показання одометра.

Читайте також: Як обрати кращий автомобіль для подорожей

Дилерський центр. Якщо машина не дуже стара, її можуть пам'ятати в офіційному дилерському центрі, де вона обслуговувалася в перший період після покупки в автосалоні. Дані про пробіг можуть зберегтися в базі СТО, і нехай навіть ця інформація буде двох-трьохрічної давності, вона може допомогти. Адже відомі випадки, коли машина обслуговується на одній і тій же СТО послідовно з двома-трьома господарями – і щоразу чарівним чином починає свою сервісну історію як "майже нова" з пробігом в 100 тис. км...

Дата випуску шини зашифрована на боковині. У 1990-ті роки це було три цифри, перші дві позначали тиждень року, остання – рік (на фото: 18-й тиждень 1998 р.). Після 2000-го рік позначається двома цифрами (на фото: 4-й тиждень 2018 р.).

Спеціальні сайти. В інтернеті існує кілька порталів (наприклад, AutoCheck, CarFax), на яких можна перевірити дані про пробіг конкретного автомобіля. Правда, в першу чергу це стосується машин, недавно ввезених в Україну, до того ж можуть знадобитися додаткові дані – колишній реєстраційний номер машини, її VIN-код, дані про попереднього власника, дата першої реєстрації. Можна навіть просто "погуглити" VIN автомобіля: на деяких зарубіжних сайтах його потрібно вказувати при розміщенні оголошення про продаж разом з пробігом, і таким чином, можуть спливти дані про пробіг "вашої" машини при її більш ранній перепродажі за кордоном.

Рекомендація авто24

Перевіряючи, чи не змотаний одометр на автомобілі, ви повинні розуміти своє головне завдання – відстежити, чи не порушені закономірності зв'язку пробігу і видимого зносу. Причому для оцінки в першу чергу потрібно брати стан тих деталей, які дорогі або самі по собі, або в заміні – їх невигідно замінювати спеціально "на продаж".

Читайте також: Як перевірити ходову частину при покупці машини