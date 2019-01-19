Бувалого автомобіліста не проведеш: він знає, як вибрати тип кузова для своєї наступної машини, які плюси і мінуси у кожного варіанту. Ось тільки чи справді ці плюси є плюсами, а мінуси мінусами?

Для більшості споживачів кузов – це власне і є автомобіль. Адже мало хто купує автомобіль, виходячи з його технічного оснащення – типу шасі або силового агрегату. Велика частина споживчих властивостей визначається саме кузовом – і місткість, і комфортність в далекій поїздці, і збереження багажу, і естетичне задоволення.

У будь-якому автосалоні вам охоче розкажуть про достоїнства того чи іншого кузова, набагато рідше звучить негатив щодо деяких типів "каросерія". Але посміємо запевнити шановних читачів: багато звичних тверджень насправді – лише помилкові стереотипи.

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– Седан дуже солідний і комфортабельний. Формально це правда, але по суті цей вимираючий тип кузова – він давно вже не насолідніший і не найкомфортніший. За представництвом його майже повсюдно обійшли позашляховики, а за солідністю і комфортом – мінівени преміум-класу. Порівняйте самі, наприклад, зручність посадки в салон і простір в ньому у низького седана і мінівена або великого позашляховика... Так що седан – це, скоріше, класика.

Складаний задній диван збільшує об'єм багажного відсіку хетчбеків і універсалів, але у вихідному положенні їх багажник рідко більше, ніж у седана

– Хетчбек і універсал місткіші за седан, тому що у них великий багажник. Неправда. Багажник седана у вихідному положенні завжди більший, ніж у хетчбека – тому що у останнього коротше задній звис. У порівнянні з універсалом седан теж часто виграє, адже вантажний відсік універсалу часто має високу підлогу. Але це якщо говорити про вихідну конфігурацію багажника, проте якщо прибрати задню полицю і скласти заднє сидіння, картина змінюється не на користь седана. Коротше – у випадку з кожною моделлю уважно читайте заводську інструкцію.

Безсумнівний плюс хетчбеків і універсалів перед седанами – більший отвір багажника. Це дозволяє використовувати його і таким чином, як на фото

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– Хетчбек і універсал менш комфортні, оскільки при відкриванні дверей багажника їх теплий салон остигає (влітку – навпаки, нагрівається). Неправда. Закони фізики кажуть, що основний "тримач" тепла в будь-якому обсязі (також і в салоні авто) – предмети у ньому, а не повітря, що його заповнює. А за ті півхвилини, що ви кладете в багажник хетча пакети з покупками, інтер'єр охолонути не встигне. Звичайно, якщо влаштувати в машині протяг, відкривши разом з "лядою" ще й бічні двері, то мікроклімат в інтер'єрі зміниться більш істотно.

Кришка багажника, що настільки далеко заходить вперед, зустрічається у хетчбеків рідко, але вона не впливає принципово на мікроклімат салону

– Великі двері, як у купе і тридверних хетчбеків, дуже зручні. І так, і ні. Незручностей у таких дверей теж чимало. Вони важкі, тому їх важче відкривати-закривати, коли автомобіль стоїть під ухилом. По-друге, для них потрібно помітно більше місця на парковці. По-третє, у таких дверей швидше зношуються петлі підвіски і склопідйомник (привід якого часто не відрізняється від звичайних дверей з більш легким коротким склом).

У купе, родстерів і хетч-тридверок двері часто настільки довгі й масивні, що вимагають додаткових зусиль при відкритті-закритті і додаткового місця на парковці

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– Кабріолет добре мати влітку. З великим застереженнями. Зрозуміло, що взимку цей тип кузова менш доречний, але спекотного літа такою машиною теж користуються неохоче. Перебувати у відкритому салоні кабріолета або родстера на палючому сонці – задоволення сумнівне. І якщо в русі набігаючий потік охолоджує розпалені голови водія і пасажирів, то в пробках або просто в неспішному трафіку буває краще підняти дах і включити кондиціонер (якщо він є, звичайно).

Найкращий час для поїздок на кабріолеті – аж ніяк не літня спека, а більш комфортна погода: весняна пора, теплий осінній день, просто ранок

Власники сучасних кабріолетів використовують свої машини не тільки влітку, але також навесні і восени: правильна організація повітряних потоків і продумана система опалення нинішніх “кабриків” роблять їзду в міжсезоння цілком комфортною.

Рекомендація Авто24

Опинившись перед завданням, як вибрати кузов автомобіля, точніше, його тип, постарайтеся уявити ваше майбутнє авто в тих умовах експлуатації, для яких воно вам потрібне. Нехай це будуть і ваші щоденні поїздки, і типові недільні тури, і відпускні подорож до моря або в гори. Таким чином вам вдасться прийняти найбільш вірне рішення.

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