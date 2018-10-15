Питання який кузов вибрати найчастіше тотожне запитанню "який вибрати автомобіль"? Особливо, коли мова йде про нішеві типи, представлені на ринку однією-двома моделями. Але як не дивно, є серед "екзотичних" кузовів і масові моделі.

Саме різноманітністю кузовів автовиробник регулює баланс попиту і пропозиції, пропонуючи машини на одній технічній базі, але різного ступеня практичності і навіть різного призначення.

Читайте також: Яке авто придбати: головна помилка при виборі кузова

Минулого разу ми говорили про найбільш поширені типи кузова, а сьогодні в нашому списку – представники в основному більш рідкісних, а то і зовсім нішевих виробів. Хоча завдяки одній-двом вдалим моделям навіть відносно рідкісні типи кузова можуть стати масовими.

Ліфтбек

Не всі бачать різницю між ліфтбеком і хетчбеком, а вона є: у першого більший багажник. По суті це хетчбек з довгим заднім звісом – як у седана. Часто ліфтбек роблять з натяком на трьохоб'ємність, влаштовуючи на кормі горизонтальний уступ, подібний багажнику седана.

На цих фото добре видно різницю між ліфтбеком і хетчбеком: задній звис (і багажник!) у "Славути" більший, ніж у "Таврії"

Це реверанс в сторону ринків, де сильні позиції седанів, адже в профіль такий ліфтбек саме седан і нагадує, зберігаючи при тому практичність хетчбека з його величезним отвором багажника і можливістю трансформації задньої частини салону.

Частково завдяки саме такому поєднанню “седанної” зовнішності і “хетчбековської” практичності отримали величезну популярність такі автомобілі як ЗАЗ “Славута” і Skoda Octavia.

Читайте також: Кабріолети, яких ми не дочекалися: “копійка” С4 і “Москвич Турист”

Тудор

Таку романтичну назву носить седан з двома дверима. Наявність трьох об’ємів і відсутність двох дверей з прийнятих чотирьох спонукає багатьох відносити цей тип седана до благородної когорти купе – навіть якщо мова йде про “Запорожці”.

За часів своєї популярності дводверний седан зазвичай був найдешевшим кузовом в лінійці моделі

Насправді тудор – це бюджетний варіант седана, економія досягається не тільки за рахунок меншої кількості дверей, а й завдяки найслабшому двигуну, мінімальному оснащенню і скромному оздобленню. Ще одна відмінність від купе – “цивільний”, не спортивний силует, який, як правило, нічим не відрізняється від чотирьохдверної версії седана.

Хардтоп

Якщо в назві автомобіля присутнє це слово, значить, у його даху відсутні середні стійки – неважливо, купе це, седан або універсал. Найменування кузова (від англ. жорсткий верх) натякає на спорідненість з кабріолетом, яка на ділі полягає лише у відсутності цих самих стійок.

У європейській традиції кузов називають за його основними ознаками – купе, седан тощо. Не всі знають, що купе W123 Coupe ще й хардтоп

Мета такого “полегшення” суто декоративна: суцільний віконний проріз має незвичний вигляд, особливо коли обидва скла опущені. Епоха розквіту хардтопів закінчилася разом з ерою рамних “американців”, але на деяких купе (наприклад, Mercedes-Benz) таке рішення зустрічається досі.

Читайте також: Наскільки практичний кабріолет в Україні

Ландо

Майже забутий тип, який зазвичай використовувався на люксових автомобілях: задня частина салону була накрита дахом, що складається, притому зона водія і переднього пасажира закрита жорсткою конструкцією.

Кузов ландоле як на теперішній час – абсолютно ексклюзивний випадок навіть в преміальному сегменті

Ландоле (так звучить повна назва цього типу кузова) в нашому XXI столітті можна зустріти тільки на преміальних авто штучної роботи – Mercedes-Benz, Maybach.

Читайте також: Як обрати сервіс з кузовного ремонту

Брогам

Варіант, схожий на ландо, але відкритий верх влаштований над передніми сидіннями, а не над задніми. Це ще більш рідкісний тип, характерний для преміальних авто першої третини ХХ століття, він немов підкреслював високий статус задніх пасажирів перед водієм. Друга назва – купе де віль (Coupe de Ville).

Bugatti Type 41 Royale (1926 р.) з кузовом Brougham – одна з найвиразніших моделей в історії світового автопрому

Фастбек

Американське слово перекладається як “швидкий зад” неспроста – модні в середині минулого століття автомобілі виглядали динамічними саме завдяки похилому даху, який плавно спадає ззаду до самого бампера.

ГАЗ-20 “Победа” (1946 р.) на батьківщині позиціонувався як седан, хоча начебто змальований з нього Pontiac Streamliner Deluxe (1948 р.) американці називають фастбеком

Від деяких сьогоднішніх хетчбеків цей кузов відрізняє кришка багажника, що не заходить на скло – тобто як у седана. Зрозуміти, що таке фастбек, вам буде простіше, якщо уявити собі ГАЗ-20 “Победа” – саме такий тип кузова був у нашої легенди 1950-х.

Читайте також: Купе: чи варто купувати автомобіль з кузовом купе

Фаетон

Цей тип кузова потрібно згадати хоча б заради того, щоб сказати про його відмінність від більш відомого кабріолета. Вона – у відсутності повноцінного скління кузова з боків.

Кузов фаетон, як у цього Ford A Phaeton Deluxe 1928 року, на зорі автомобільної ери був одним з найдоступніших для споживача

Якщо у кабріолета є скло, що піднімається з дверей і бортів, то у фаетона скла або немає взагалі, або його замінюють прозорі целулоїдні або брезентові (зі вставленим віконечком) боковини, які пристібаються на кнопках. Наприклад, фаетонами були перший масовий вітчизняний автомобіль ГАЗ-А або армійський Willys часів Другої світової війни.

Спайдер

Специфічний тип кузова, який ніколи не був поширеним. Це легкий родстер, позбавлений повноцінного лобового скла і будь-якого натяку на дах. Такими були прогулянкові спортивні автомобілі і малотиражні моделі для кільцевих гонок. Періодично виходять такі моделі і в наші дні, наприклад, справжнім спайдером був малотиражний Renault Spider (1996 – 1999 рр.).

Справжні спайдери, як Renault Spider, рідко випускаються великими серіями, але іноді таке ім'я дають масовим родстерам, як Fiat 124 Sport Spyder.

При цьому потрібно зазначити, що нерідко автовиробники використовують назву даного типу кузова неправомірно – на автомобілях, що мають високе лобове скло і складний дах. Наприклад, це можна сказати про Ferrari F430 Spider, Alfa Romeo Spider і обох поколінь Fiat 124 Spider. Власне, подібне “самоуправство” стосується і інших типів кузова, але це тема окремої розмови.

Читайте також: Які бувають типи кузовів легкових автомобілів