Відповідь на питання який автомобіль придбати зазвичай починається з вибору кузова. І як показує практика, далеко не завжди ми робимо правильний вибір.

Вирішуючи, який автомобіль купити, ми часто робимо головну помилку – плутаємо зовнішню привабливість кузова і його функціональність. І справа тут швидше за все не в поганій інформованості покупців, а в особливостях нашого національного менталітету: головне, щоб автомобіль справляв враження, а потім вже приносив користь. Такий підхід теж має право на життя, але все ж варто підходити до теми більш зважено.

Читайте також: Вибираємо перший автомобіль для новачка

Седан, хетчбек, універсал?

Багато зі співвітчизників, коли думають, який автомобіль обрати, підходять до питання типу кузова по-старому: цей кузов виглядає "як обрубок", цей "схожий на автобус", цей "напевно, спортивний", а у цього "дверцят мало, як в "Запорожці". Справа, що називається, хазяйська, але сучасний кузовний типаж покупцеві варто знати глибше.

На просторах нашої країни переважають три типи кузова, які найчастіше базуються на платформі моделі.

Отже, найбільш універсальний кузов наших днів – це, як не дивно, не універсал, а хетчбек. Він коротше багатьох інших за рахунок "зрізаного" багажника, але при необхідності перевезти щось велике допускає складання задніх сидінь, і тоді задня частина салону зливається з багажником і перетворюється на великий вантажний відсік.

Кузов універсал відрізняється більшою довжиною, меншою комфортабельністю (гірше прогрівається взимку і підвіска зазвичай більш жорстка), але прийняти багато вантажу готовий завжди, а не тільки під час відсутності задніх пасажирів. В Україні легкові машини з кузовом універсал не дуже шанують, але в класі позашляховиків і кросоверів їх абсолютна більшість.

Седан – це класичний для нашої країни кузов, він теж "завжди готовий", але його багажник має дві відмінності. При тому, що в похідному положенні він зазвичай ширший за хетча, а то і універсала, додатково збільшити його обсяг за рахунок заднього сидіння можна. Зате багажник надійно відгороджений від салону і пасажири їдуть окремо від вантажу, який часто гримить, стирчить, пахне і привносить в інтер'єр інші ознаки дискомфорту і незатишності. Комфорт для пасажирів в седані, мабуть, в цій трійці найвищий – при інших рівних умовах, звичайно.

Мінівен, вен, пікап

Дещо окремо стоять у наших умовах машини вагонної компоновки – мікро-, компакт- і мінівени. Через високу стелю для пасажирів вони ще зручніше, в тому числі і завдяки умовам посадки через високі двері. У деяких мінівенах за рахунок вертикальної посадки пасажирів і урізання багажника конструктори знаходять місце для третього ряду сидінь. Тобто при стандартних "легкових" габаритах машина може вміщати на дві особи більше.

Щось громіздке в венах возити теж добре, але вони як правило споживають більше палива і менш динамічні. Загалом, автомобіль виключно практичний – сімейний, офісний, підприємницький. Але часто не представницький.

Читайте також: Як знайти хорошого механіка автосервісу: підсумки конкурсу професіоналів

Ще один нерозповсюджений в Україні тип кузова – пікап. У нас їх часто купують як дешевшу заміну позашляховику, варіант, в принципі, розумний, але питання перевезення багажу вимагає особливого рішення: або дообладнання вантажної платформи кришкою або кунгом (а це $ 1-3 тис.), або перевезення багажу в салоні.

Купе, кабріолет, тарга

Є ще кілька видів кузова, які є об'єктом мрій для багатьох, але які у нас купують дуже мало. Це не особливо поширені не тільки у нас, але і за кордоном кабріолети, купе, тарга і інші непрактичні, але дорогі автомобілі. Їх варто віднести до практично не існуючої у нас категорії автомобілів вихідного дня, про яку ми поговоримо наступного разу.