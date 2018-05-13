Кабріолети в СРСР робили не тільки по бідності (знаєте цю історію з "Победой М-20Б" і "Москвичом-400/420"?). Виявляється, були моменти, коли країна могла отримати відразу кілька справжніх піжонських "кабриків" - причому доступних!

Шістдесяті роки ХХ століття - золотий вік для багатьох “народних” автовиробників. Економіка Європи відновилася після війни, автомобіль став масовим товаром, але він ще не настільки складний, щоб на розробку нової моделі йшло багато років і мільярди грошей.

Каталоги найспритніших виробників товсті, як модні журнали, модельні лінійки деяких складають до десятка найменувань.

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"Копійка" без даху

Відкриті кузова для розважальних поїздок в той час були в номенклатурі кожного поважаючого себе бренду. У Fiat'у в 1960-і роки кожна звичайна модель має версію купе, кабріолет або родстер - а іноді і те, і інше!

Не виняток - новий сімейний автомобіль Fiat-124, створений в 1964-му році. Він отримав почесний європейський титул “Автомобіль року – 1967”, а ще через кілька років став нашими "Жигулями" ВАЗ-2101. Крім п'ятидверної модифікації Familiare з кузовом “універсал” вже в 1964-му році були заплановані до виробництва також версії купе і родстер.

На базі Fiat 124, який став прототипом нашої "копійки", в тому ж 1966 році була створена версія з кузовом купе: Fiat 124 Sport Coupé

Універсал Fiat 124 Familiare спроектували самі фіатовцам, купе Fiat 124 Sport Coupé теж намалювали e фірмовому центрі стилю Centro Stile Fiat (автор - Маріо Боано), а родстер Fiat 124 Sport Spider робили стилісти ательє Pininfarina. Родстер вийшов досить харизматичним, він став дуже популярним і випускався аж до 1985 року. Хоча його шасі не відрізнялося від ходової базового седана, зовні автомобіль був абсолютно самостійним.

Родстер Fiat 124 Sport Spider вийшов на рідкість вдалим, він випускався на 11 років довше, ніж базовий седан - до 1985-го

Тим часом, існувала ще одна версія кабріолета на базі 124-го. Раніше, ніж Pininfarina, відкритий кузов для нового сімейного “Фіата” намалювали в іншому ательє - Carrozzeria Touring Superleggera. Модифікацію назвали Fiat 124 C4 і навіть встигли показати на автосалоні в Туріні.

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Варіант недорогого кабріолета на базі 124-го від ательє Carrozzeria Touring Superleggera не витримав конкуренції з дітищем Pininfarina

Художники спрацювали вдало - вони створили привабливий чотиримісний кабріолет, змінивши в базовій машині буквально кілька деталей: нахилили сильніше лобове скло, замінили приладовий щиток і дверні карти. Важливим аргументом стилю стала двері: їх не тільки продовжили. Заваливши задню лінію двірного прорізу, дизайнери додали коробчатому кузову трохи динаміки.

Доробки в салоні в порівнянні з седаном мінімальні: інша комбінація приладів, дверні карти і кікпанелі з кишенями

Під капотом - штатний двигун об'ємом 1,197 л, що розвиває потужність 65 к.с., в парі з ним - механічна 4-ступінчаста коробка передач. Тобто незначні переробки зумовили геть невелике подорожчання кабріолета в порівнянні з базовим седаном.

Машина залишилася чотиримісній, хоча складені каркас і тент даху з'їли частину корисного об'єму в задній частині салону

А між тим був шанс, хоч і дуже невеликий, що радянські громадяни отримають цю машину разом з базовим 124-м і “універсалом” Familiare, з яких наші і італійські конструктори спільними зусиллями так вдало зробили “копійку” і “двійку”. А багату модифікацію “копійки” - модель ВАЗ-2103 так взагалі спеціально замовляли фіатівськім інженерам.

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Для концептуального кабріолета Fiat 124 С4 крім м'якого верху створили і знімний жорсткий дах

На жаль, в серію, навіть в малу, модифікація 124 С4 не пішла

- честь представляти 124-й в когорті автомобілів без даху випала іншій машині. Незабаром своє бачення кабріолета представило ательє Pininfarina, і туринські боси вибрали його продукт. Як більш оригінальний - і нічого, що більш дорогий.

Кількома штрихами допрацювавши позбавлений даху кузов, стилісти Carrozzeria Touring Superleggera створили лаконічний образ, що запам'ятовується

Так вийшов вищезгаданий родстер Fiat 124 Sport Spider, а витончений кабріолет 124 С4 так і залишився в одному - виставковому - екземплярі. В даний час він відреставрований і зберігається в італійському музеї Museo dell'Automobile Bonfanti - Vimar.

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“Москвич” і небо

А двома роками раніше, 1964-го року в СРСР народився свій сімейний автомобіль того ж класу, що і Fiat 124 - “Москвич 408”. Може бути, технічно і не такий витончений, але в цілому беззастережно сучасний, до того ж більш потужний і міцний. Як і “фіатік”, його планували відразу в декількох кузовах: седан, універсал, фургон і ... кабріолет! Причому натурні зразки кабріолета з'явився одночасно з седаном, раніше двох інших. Ось як хотілося конструкторам з-за керма побачити небо над головою!

"Москвич Турист" був в тренді: концепція доступного кабріолета на базі масового легковика була популярною в середині 1960-х

Версію без даху назвали “Турист”, малося на увазі, що цей автомобіль буде розподілятися в спортклуби країни як базовий для побудови гоночних болідів, а також працювати в прокатних конторах (такі були у великих містах в 1960-і роки) як прогулянковий. Не забули також і про постачання за кордон, адже в ті роки “Москвичі” продавалися там досить непогано – до 60% продукції уходило на експорт.

Знімний жорсткий верх "Туриста" вийшов неймовірно стильним. Його дизайн, як і всієї моделі, створений заводськими художниками

Представники нашого "Автоекспорт" в країнах Європи після презентації відкритої версії “Москвича” закидали Мінавтопром замовленнями: закордонні покупці оцінили “Туриста”. Тим більше, відразу планувалося, що машину будуть комплектувати перспективним на той час 1,5-літровим мотором моделі 412 - потужністю 75 к.с. Але в серію кабріолет не пішов, оскільки виробничих потужностей заводу МЗМА (пізніше - АЗЛК) ледь вистачало для задоволення попиту іноземних ринків на звичайні седани.

Крім нового даху та пов'язаного з ним перепланування салону інших змін в порівнянні з "Москвичем-408" не було

Однак, було зроблено два примірника “Туриста”, причому на одному обкатували нову автоматичну коробку передач, а на другому - двигун з уприскуванням палива! (Так-так, не дивуйтеся, перший інжекторний мотор був розроблений і побудований в країні ще в довоєнний час Б. Стечкиним.)

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За деякими даними, на одному з примірників зовнішні кузовні деталі були алюмінієвим - вочевидь, для зниження маси.

“Москвич” виявився не менш стильним, ніж його молодий італійський конкурент, але з 75-сильним мотором він був більш динамічним за характеристиками.

Дзеркало заднього виду на торпедо і автоматична антена – буржуйські штучки, які важко уявити на масової радянській машині

Лобове скло, нахилене на більший кут, безрамкові скла дверей, автоматична антена на довгому багажнику, велика площа скління знімного жорсткого верху - все це створювало образ спрямованого вперед динамічного автомобіля. Правда, стандартні короткі двері від седана не сприяли зручній посадці на задній диван, стиснутий ще більше, ніж у «Фіата». Цікаво, що не найкращі для кабріолету двері не псують профіль авто візуально, хоча у 124 С4 цей елемент вийшов більш гармонійним.

Два дослідні екземпляри "Москвич Турист" якийсь час служили носіями експериментальних вузлів і агрегатів, нині слід обох машин загублено

На жаль, жодного примірника “Москвич Турист” не збереглося. Однак, в даний час в різних країнах пострадянського простору побудовано кілька реплік цього цікавого автомобіля. Є такий і в Україні.

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