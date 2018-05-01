Житель Таллінна приїхав до Києва на ретрофестивал OldCarLand своїм ходом. Воно б нічого, але його машина ніколи не реставрувалася і від народження їй - 62 роки!

На OldCarLand учасники з Естонії - не така вже й рідкість, прибалти поважають наш фестиваль і відвідують його не перший рік. Майже всі приїжджають своїм ходом, але зазвичай їх автомобілі - чудово відновлені екземпляри. А тут…

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Виявляється, якщо кузов втратив лиск, це не значить, що треба відмовлятися від цікавих подорожей. Хоча б і довжиною понад 3000 км

Довгий і присадкуватий, мов стара річкова баржа, невизначеного кольору і з іржавої фурнітурою, цей автомобіль здавався всього лише експонатом, що демонструє те давнє залізо, з якого починають роботу кращі реставратори.

Але раптом з'ясувалося - він не тільки самотужки переміщається по майданчиках Музею авіації, де проходить фестиваль, а й без сторонньої допомоги дістався з Таллінна до Києва, подолавши кілька кордонів і близько 1600 км дороги.

Бувалий у бувальцях Pontiac Chieftain 1956 р.в. з Естонії за останні півроку відвідав не тільки OldCarLand

- Автомобіль для того і придуманий, - каже його власник Марко Купітс, - щоб на ньому їздити, а не для того, щоб його на лафеті возити.

При найближчому розгляді виявляється, що автомобіль не такий вже й поганий: всі системи працюють, силовий агрегат в порядку. А то, що фарба вицвіла і хром втратив блиск - так це, власне кажучи, на швидкість не впливає. Займатися подальшої реставрацією власник не збирається:

- Все вже зроблено. - каже він. - Автомобіль їздить, і цього достатньо.

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Під капотом гіганта сьогодні - V8 об'ємом 5,0 л. Колись літраж був ще більшим, але часи змінюються, самі розумієте: даунсайзинг та інше...

Pontiac Chieftain 1956 го модельного року - друге покоління цієї моделі, що випускалася в цілому з 1949 року. Він оснащувався першою V-подібною "вісімкою” General Motors, в другій генерації її об’єм становив 5,2 літра при потужності 192 або 205 к.с. (в залежності від ступеня стиснення). При такому гігантському моторіщі під капотом це була найдешевша модель Pontiac, як кажуть американці - стартового рівня, entry level.

Pontiac Chieftain 1956-го свого часу був найбільш доступною моделлю марки. І це при об’ємі 5,2 літри!

Chieftain нашого прибалтійського гостя був завезений в Естонію ще 1965-го року - очевидно, постаралися радянські моряки. Але з 1973 року седан простояв без руху в гаражі: вийшов з ладу двигун. Природно, що в умовах СРСР відремонтувати його було нереально складно, тому машину поставили на прикол на довгі 45 років.

Комплектність автомобіля вражає: все на своїх місцях. Новий власник замінив тільки двигун, що відмовив ще в 1973-му

Марко Купітс як новий власник теж не став заморочуватися з “капіталкою”, він просто замінив стару "вісімку" на іншу в зборі. Машина отримала можливість пересуватися, причому, як ми зрозуміли, досить успішно. Таке ось реставраторських рішення - і воно підтвердило своє право на життя.

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