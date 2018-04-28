Унікальний напівгусеничний транспортер Sd.Kfz. 11 Skoda вперше показаний на ретрофестивалі OldCarLand.

На ретрофестивалі OldCarLand 2018 в Києві вперше показали нещодавно відреставрований німецький армійський транспортер Sd.kfz. 11. В Україні такої техніки більше немає.

Відновлювали машину реставратори з Дніпра, за основу взято екземпляр, який розбитий під час бою і потонув в річці близько 75 років тому. Роботи тривали кілька років.

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Напівгусеничний хід дозволяв цього транспорту буксирувати артилерійське знаряддя, везти в кузові снаряди або людей, і не боятися поганих доріг.

Попит на універсальну машину під час Другої Світової війни був настільки великий, що для її виробництва було задіяно кілька заводів різних фірм, наприклад, “наша” машина зроблена під чехословацької маркою Skoda. В даний час Sd.kfz. 11 повністю працездатний і завдяки вітчизняним реставраторам може пересуватися своїм ходом.

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