Мотоцикл - давно вже не стільки транспорт для поїздок з пункту А в пункт Б, скільки засіб відвести душу. Тому наш вибір напевно буде розкритикований багатьма. І тим не менше, перед вами - наш рейтинг найцікавіших байків OldCarLand'a.

Фестиваль техніки OldCarLand дає можливість самовиразитися власникам безлічі мотоциклів - від колекційних моделей з історією до запаморочливих кастомних виробів “під себе”. Будучи в першу чергу автомобільним порталом, Авто 24 хоче відзначити в цій збірці той двоколісний транспорт, який сподобався нам як завсідникам фестивалю. І нехай наш рейтинг не співпаде з вашим особистим - що ж, це привід зустрітися на наступному фестивалі у вересні, щоб отримати нові враження від експозиції.

Читайте також: класифікація ретро-автомобілів

Вятка ВП-150 – МГ-150

Цілу лінійку вітчизняних моторолерів «Вятка» першого покоління (1957 - 1966 рр.) представив Віталій Панічерскій з Києва. Якщо хто не знав: виявляється, харизматичний скутер крім звичайного двоколісного двомісного варіанту випускався з трьома колесами і індексом МГ 150 - моторолер вантажний об'єм двигуна 150 см3.

Крім того варіанту, що з кузовом, існувала “вантажівка” в зовсім малотиражній модифікації “Турист” - з двомісним пасажирським диваном над задніми колесами. Приголомшлива колекція доповнена зменшеною педальної копією для дітей.

Читайте також: Бетмобіль, амфібії та саморобки: фоторепортаж з ретро-фестивалю в Києві

MZ ES 175/2 Trophy

Мало хто пам'ятає, що німецька техніка такої марки офіційно поставлялася в нашу країну, хоча і в невеликих кількостях. Модель MZ ES Trophy (1969 - 1973 рр.) Існувала в варіантах з 175-кубовим і 250-кубовим моторами, з відповідним відображенням об’єму в індексі. Цей мотоцикл крім вражаючого дизайну відрізнявся також простотою конструкції та надійністю.

Даний екземпляр донині перебуває в незайманому реставраторами стані, і зберігся він непогано. Можливо, ми помиляємося, але на семи попередніх OldCarLand'ах нічого подібного не показували.



ІЖ-56

Етапна модель вітчизняної мотоіндустрії, ІЖ-56 (1956 - 1962 рр.) на довгі роки визначив вигляд масового мотоцикла для однієї шостої частини суші: деталі від нього можна було зустріти на ІЖах аж до моделей ХХI століття.

Комплектації ІЖ-56 з коляскою - боковим причепом - були дуже популярні, оскільки в значній мірі замінювали на споживчому ринку автомобіль. Однак випускалося їх в кілька разів менше ніж, “одинаків” - на відміну від 1980-х років, коли Іжі з колясками переважали на вулицях міст і сіл.

“Дніпро” – Yamaha

Справжні поціновувачі ретро нас може і не зрозуміють, але є ще шанувальники галасливих байкерських тусовок і мотоподорожів. І ось для такого застосування цей гібрид київського “Дніпра” і японської Yamaha буде дуже до речі.

Від МТ тут - екіпажна частина байка і коляски, від 2японця” - силовий агрегат і передня вилка. Надійний 4-циліндровий двигун і потужні гальма в поєднанні з незламною ходовою частиною - як раз те, що потрібно для відчайдушних розваг просто неба.

Нагадаємо, що вважається ретроавтомобілем: рамки ностальгії

Pannonia Т5

Ще один мотоцикл-іномарка, якими радянський уряд балував мотоциклістів (на відміну від автомобілістів) в 1964 - 1975 рр., намагаючись заповнити дефіцит двоколісного транспорту на ринку.

Апарат угорського виробництва славився надійністю і живучістю, та й динаміка при належному стані мотора була на рівні. А ще всім подобалася його коляска - зухвало стильна навіть на тлі загальної розкутості 1960-х.

Насправді фестиваль OldCarLand щоразу представляє безліч екземплярів мототехніки, причому на відміну від автомобільної експозиції, серед байків багато тюнінгованих, доопрацьованих варіантів. Описати їх всі в межах однієї статті неможливо - потрібно прийти і побачити все на власні очі.

Читайте також: Закон про ретро: навіщо потрібен і що вирішує