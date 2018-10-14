Тип кузова – найчастіше перший фактор, який бере до уваги потенційний покупець автомобіля. У короткому огляді ми розповімо про кожен тип.

Визначаючись, який кузов йому потрібен, автовласник вирішує, наскільки практична машина йому потрібна. Інакше кажучи, при виборі кузова потрібно чітко розуміти, для чого купується транспортний засіб: яка повинна бути пасажиромісткість, який вантажний відсік, наскільки яскравий і виразний дизайн. Адже не секрет, що ми купуємо автомобіль не тільки як транспортний засіб, але і як засіб самовираження. І найчастіше саме кузовом все і визначається.

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Седан. Класичний кузов, зовні характеризується трьома чітко вираженими об`ємами – капотом, салоном, багажником. Саме окремий, закритий і повністю ізольований від пасажирського салону багажник відрізняє седан від багатьох інших типів кузова.

Через низький салон седан не найзручніший тип для пасажирів, та й возити поклажу в обмеженому об`ємі багажника не завжди добре. Але секрет популярності седана в нашій країні – в традиції і в іміджі солідності, що закріпилися за ним протягом багатьох років.

Універсал. Цей кузов дійсно більш універсальний, ніж седан, на базі якого він побудований. Висота багажника у нього на рівні даху салону, а заднє сидіння (або обидва ряди задніх сидіннь) складається, так що вантажний відсік може бути збільшений удвічі для великогабаритного багажу.

Серйозний мінус універсалу в тому, що пасажири і вантаж змушені їхати практично в одному просторі. Цікаво, що пасажирських (бічних) дверей в цьому кузові може бути як чотири, так і дві і навіть три. У XXI столітті виробники подають такі машини як «гарячі вагони» з потужними силовими агрегатами або позашляховики.

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Хетчбек. Трохи менш універсальний, ніж універсал, хетчбек відрізняється від останнього більш коротким заднім свісом і як правило, похилою задньою стінкою кузова. У повсякденному житті хетч більш зручний, оскільки при інших рівних умовах (крім об`єму багажника звісно) має менші габарити. Традиційно випускаються трьох- і п'ятидверні хетчбеки.

Це один з найпопулярніших типів в даний час, і частково завдяки безлічі варіантів позиціонування: виробники роблять "гарячі" хетчбеки для молодих, "бабусямобілі" для розважливих користувачів, стильні малотиражні моделі для представників богеми, ностальгічні ретро-ремейки та інші.

Мінівен. Однооб'ємні вагончики колись з'явилися як більш висока заміна кузову універсал, по салону якого пасажири можуть переміщатися, не згинаючись в три погибелі.

Рядів сидінь в таких машинах теж може бути два-три, планування часто трансформовне, посадка в кріслах більш вертикальна. Всі плюси кузова універсал тут також присутні, але при тому престижність вена ще нижча. У цього кузова в даний час своя стійка ніша споживачів, але нашої країни це не стосується.

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Позашляховик (кросовер). Формально за типом кузова такі машини потрібно відносити до універсалів. Але в повсякденному користуванні між цими машинами є помітні відмінності. Підлога кузова у позашляховиків розташована високо над дорогою, що робить її зручнішою для посадки. Притому підлога багажника часто ще вища, оскільки під нею у багатьох кросоверів розміщується привід заднього моста і масивна запаска.

І відповідно, багажний відсік може виявитися непропорційно малим в порівнянні з габаритами машини в цілому. Кросовери і позашляховики лідирують в продажах на ринках багатьох країн, хоча справа тут не тільки в кузові, але і в можливостях ходової частини.

Купе. Спортивний, а точніше іміджевий варіант для тих, хто їздить поодинці або максимум удвох. В принципі, для водія і його єдиного пасажира такі автомобілі цілком зручні, хіба що сідати за кермо в традиційно низьке купе іноді складніше звичайного.

Справжнє купе повинно мати трьохоб'ємний силует з окремим, як у седана, багажником (до слова, невеликим), але часто до благородного племені купе відносять низькі заряджені хетчбеки. Як нішевий продукт, купе поширені в багатих країнах, але в Україні їхня популярність стримується якістю доріг.

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Кабріолет. Складаний верх відкриває небо над головою водія і пасажирів. Зміст такого ускладнення суто іміджевий, з точки зору практичності – одні мінуси: складність і недовговічність даху, пил, шум, спека, холод, низька вандалостійкість.

Спортивний двомісний кабріолет називається родстером, який може мати складний верх з металу і відповідно титул купе-кабріолета. Обидва типи кузова поширені мало, причому не тільки в нашій країні.

Пікап. Взагалі-то це ні що інше, як вид легкої вантажівки, але з подачі американців пікапи стали роз'їзним транспортом і у нас, замінюючи частково великий рамний позашляховик. Як купе і кабріолети, пікапи у нас люблять купувати, щоб підкреслити в певному плані свій імідж.

До того ж пікап значно дешевше позашляховика, побудованого на одній з ним базі. З мінусів пікапів потрібно відзначити більш жорстку підвіску і відсутність нормального багажника, захищеного від негоди і зловмисників.

Лімузин. З цим малопоширеним представницьким кузовом все ясно: це седан з перегородкою за спинкою переднього сидіння. При цьому не важливо, скільки рядів сидінь в салоні – два або три.



Тарга. Родстер, у якого залишена жорсткою, нескладною рамка в задній частині даху, називають таргою. Кузов настільки рідкісний, що більшість автомобілістів його ніколи не побачать на дорозі. Сенс такої конструкції – не тільки бажання виглядати оригіналом, але і зберегти безпеку екіпажу при перевертанні у разі ДТП. В даний час це питання вирішується іншим шляхом, тому таргу можна сміливо відносити до автомобільної екзотики.

Чесно кажучи, говорячи про те, які бувають типи кузовів легкових автомобілів, можна було б розповісти ще про пару-трійку рідкісних варіантів – наприклад, про ландо або хардтоп. Але вони настільки цікаві, що гідні окремої публікації. До якої ми обов'язково повернемося.

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