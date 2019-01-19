Бывалого автомобилиста не проведешь: он знает, как выбрать тип кузова для своей следующей машины, какие плюсы и минусы у каждого варианта. Вот только в самом ли деле эти плюсы являются плюсами, а минусы – минусами?

Для большинства потребителей кузов – это собственно и есть автомобиль. Ведь мало кто покупает автомобиль, исходя из его технической начинки – устройства шасси или силового агрегата. Большая часть потребительских свойств определяется именно кузовом – и вместительность, и комфортность в дальней поездке, и сохранность багажа, и эстетическое удовольствие.

В любом автосалоне вам охотно расскажут о достоинствах того или иного кузова, гораздо реже звучит негатив касательно некоторых типов “каросерия”. Но посмеем заверить уважаемых читателей: многие из привычных утверждений на деле – лишь ошибочные стереотипы.

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– Седан очень солидный и комфортабельный. Формально это правда, но по сути этот вымирающий тип кузова давно уже не самый солидный и не самый комфортабельный. По представительству его почти повсеместно обошли внедорожники, а по солидности и комфорту – минивены премиум-класса. Сравните сами, к примеру, удобство посадки в салон и пространство в нем у низкого седана и минивена или крупного внедорожника. Так что седан сегодня скорее уже классика, нежели реальный престиж.

Складывающийся задний диван увеличивает объем багажного отсека хэтчбеков и универсалов, но в исходном положении их багажник редко больше, чем у седана.

– Хэтчбек и универсал вместительнее седана, потому что у них большой багажник. Неправда. Багажник седана в исходном положении всегда больше, чем у хэтчбека – потому что у последнего короче задний свес. По сравнению с универсалом седан тоже часто выигрывает, ведь грузовой отсек универсала зачастую имеет высокий пол. Но это если говорить об исходной конфигурации багажника, а если убрать заднюю полку и сложить заднее сиденье, картина меняется не в пользу седана. Короче – в случае с каждой моделью внимательно читайте заводскую инструкцию.

Несомненный плюс хэтчбеков и универсалов перед седанами – больший проем багажника. Что позволяет использовать его и таким образом, как на фото.

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– Хэтчбек и универсал менее комфорты, поскольку при открывании двери багажника их протопленный салон остывает (летом – наоборот, нагревается). Неправда. Законы физики говорят, что основной “держатель” тепла в любом объеме (в т.ч. и в салоне авто) – находящиеся в нем предметы, а не заполняющий его воздух. А за те полминуты, что вы кладете в багажник хэтча пакеты с покупками, интерьер остыть не успеет. Конечно, если устроить в машине сквозняк, открыв вместе с “лядой” еще и боковые двери, то микроклимат в интерьере поменяется более существенно.

Настолько далеко заходящая вперед крышка багажника встречается у хэтчбеков редко, но и она не влияет принципиально на микроклимат салона.

– Большие двери, как у купе и трехдверных хэтчбеков, очень удобны. И да, и нет. Неудобств у такой двери тоже немало. Она тяжелая, поэтому ее труднее открывать-закрывать, когда автомобиль стоит под уклоном. Во-вторых, для нее требуется заметно больше места на парковке. В-третьих, у такой двери быстрее изнашиваются петли подвески и стеклоподъемник (привод которого часто не отличается от обычной двери с более легким коротким стеклом).

У купе, родстеров и хэтчей-трехдверок двери часто настолько длинные и массивные, что требуют дополнительных усилий при открытии-закрытии и дополнительного места на парковке.

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– Кабриолет хорош летом. С большим оговорками. Понятно, что зимой этот тип кузова менее уместен, но жарким летом такой машиной тоже пользуются с оглядкой. Находиться в открытом салоне кабриолета или родстера на палящем солнце удовольствие сомнительное. И если в движении набегающий поток охлаждает разгоряченные макушки водителя и пассажиров, то в пробках или просто в неспешном трафике бывает лучше поднять крышу и включить кондиционер (если он есть конечно).

Лучшее время для поездок на кабриолете – отнюдь не летняя жара, а более комфортная погода: весенняя пора, теплый осенний день, просто раннее утро.

Владельцы современных кабриолетов используют свои машины не только летом, но также весной и осенью: правильная организация воздушных потоков и продуманная система отопления нынешних “кабриков” делают езду в межсезонье вполне комфортной.

Рекомендация Авто24

Оказавшись перед задачей, как выбрать кузов автомобиля, точнее, его тип, постарайтесь представить вашу будущую машину в тех условиях эксплуатации, для которых она вам нужна. Пусть это будут и ваши ежедневные поездки, и типичные воскресные туры, и отпускные путешествие к морю или в горы. Таким образом вам удастся принять наиболее верное решение.

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