Не менше половини автомобілістів купують машину, виходячи з іміджевих міркувань. До цього підштовхують і автовиробники, пропонуючи під виглядом модних типів звичайні, по суті, автомобілі.

Не секрет, що часто ми ведемося на такі ефемерні речі, як “престижність”, “високий імідж”, “символ достатку” тощо. Чомусь всі впевнені, що спортивне купе – це круто і молодіжно, родстер – це егоїстично і елітарно, седан – це солідно і взагалі “по-багатому”, ну і так далі.

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І маркетологи (до речі, вони і привчили нас до цих понять) раді старатися й надалі – тому під виглядом чогось модного підсовують нам зовсім не те, що написано на обгортці. На щастя, в споживчих властивостях ми при цьому майже нічого не втрачаємо, і тому прощаємо виробникам та їхнім торгпредставникам такі “перебільшення”. Але знати про них варто заздалегідь.

"Воно зовсім не тісне…”

"...купе чотиримісне" – хоча насправді, реальне купе має бути зручним тільки для двох дорослих, що зібралися присвятити поїздку спортивним емоціям і задоволенню від швидкої їзди. Але в житті під виглядом купе часто продають якщо не дводверні седани-тудори, то банальні хетчбеки – з двома рядами комфортабельних сидінь, великим багажником і високою стелею салону.

Багато популярних спортивних автомобілів споживачам підносять як купе, але насправді у них кузов хетчбек

Згадаймо хоча б “трійки” BMW попередніх поколінь, заряджені Nissan “сотих” серій типу 100 NX, 300 ZX і більш свіжий Renault Megane Coupe зразка 2008 р. Наймасовіше “купе” на українських дорогах – Hyundai Coupe теж завжди був трьохдверним хетчбеком; безумовно стильним, динамічним за стилем, але хетчбеком.

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Без даху

Не менше плутанини привнесли маркетологи в світ машин, що живуть "під небом блакитним" в буквальному сенсі – без жорсткого даху. Ні, на статус хрестоматійного кабріолета ніхто інший поки не замахнувся, але титулом фаетона дехто розпоряджається досить сміливо: пам'ятаєте не найбільш вдалу модель VW Group – великий представницький седан Phaeton?



Загальновизнаний сьогодні фаетон – це чотирьохдверний кузов зі складним дахом і без засклених боковин. Але маркетологи Volkswagen виходили з інших значень цього слова

Ніякого відношення до фаетонів насправді він не мав, оскільки і жорсткий, намертво приварений дах, і засклені боковини у нього завжди були на місці.

Ще сміливіше поводиться з “кабріолетними” іменами Fiat. Спочатку, ще в 1960-е, він завів моду називати всі підряд родстери ім'ям Sport Spider.



Справжній спайдер, як цей Рогѕсһе 550 (праворуч), велика рідкість. Але нині таке найменування часто дають звичайним родстерам

А оскільки спортивним відкритим кузовом тоді супроводжувалася кожна масова сімейна модель "Фіата", фальшивих спайдерів розвелося просто неміряно багато. Хоча на відміну від справжнього спайдера у 850 Sport Spider, у 124 Sport Spider та інших був і складний дах, і високе, повноцінне лобове скло. Є у італійського концерну свій “спайдер” і сьогодні, звичайно ж, це побудований на японській платформі родстер Fiat 124 Sport Spider.

Коли така вільність зійшла італійцям з рук, у 1995-му вони підібрали до свого чергового родстера ще одне красиве слово – барчетта. Взагалі-то “в оригіналі” воно означає низький двомісний кузов без лобового скла і дверей, але в 1995 р. таке ім'я дали звичайному родстеру на базі Punto: Fiat Barchetta.

Ім'я розкоші

Не менш рішуче обходилися свого часу з найменуванням типу кузова американці. Для того, щоб машина отримала горду приставку до імені Landaulet (кузов з дахом, що складається над задніми сидіннями), їм виявилося досить прикрасити стійки даху замками-циркулями, подібними тим, що розпинали м'який складаний тент справжніх ландо. Так було зроблено, наприклад, на малосерійних універсалах Superior-Cadillac Crown Sovereign Landaulet 1969 р. і Superior-Cadillac Crown Limited Landaulet 1972 р.



Ландо – дуже рідкісний тип кузова, у нього складається задня частина даху. У 1960-і випускали моделі Landaulet з кузовом універсал

Сам “Кадилак” довго випускав модель Cadillac Coupe de Ville. Взагалі-то, це гарне французьке словосполучення означає кузов без даху над передніми сидіннями (те ж саме, що і Brougham), але кадилаковці застосовували його й до купе, і до седану – і ніяк не до купе де віллю. А в деякі моменти справа доходила до геть жорсткої колізії: в кінці 1960-х випускався кабріолет Cadillac Deville Convertible…

Багато років Cadillac випускав моделі Coupe de Ville і просто De Ville. З реальним купе де віль їх пов'язувало лише візуальне членування даху

І щоб остаточно добити теоретиків автомобільної справи, General Motors почав випускати моделі Cadillac Fleetwood Brougham, Eldorado Brougham і просто Brougham з кузовом купе і седан... Подивившись на заокеанських товаришів, південнокорейська Daewoo теж випустила модель Brougham – природно, звичайний седан, до того ж побудований на основі Opel Record Е.

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На цьому тлі дитячими витівками виглядає наша ГАЗ-М20 "Победа", яку виробник завжди заявляв як седан. Хоча на перевірку вона – ні що інше, як фастбек – тип кузова з дахом, що плавно і безступінчато спадає до самого заднього бамперу.





Новинка нинішнього року Peugeot 508 офіційно позиціонується як седан, але його багажник має велику кришку з вікном, як у ліфтбеку

Цікаво, що невдячна справа сміливих новаторів минулого, що експериментують з найменуваннями кузовів, знаходить своїх продовжувачів і сьогодні. Новий Peugeot 508, що поки не доїхав до України, нам офіційно представляють як седан, хоча при найближчому розгляді він виявляється ліфтбеком…

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