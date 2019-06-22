Для многих владельцев цифры на одометре служат ориентиром, когда нужно менять авто на новое: ведь машину с большим пробегом продать сложнее. Но некоторые делают иначе: ездят на старой машине "до упора", а потом скручивают пробег одним из известных способов. Как узнать, что одометр отмотан?

Строго говоря, пробег подержанного автомобиля всегда привязан к возрасту, и знатоки приведут вам массу выкладок по среднему ежегодному пробегу для Украины. Среднее по стране значение – порядка 15 тыс. км в год. Для большого города (особенно если автомобиль молодой) эта цифра составляет 25 тыс. км, а для глубинки, где расстояния поменьше, типичный средний показатель – 10-12 тыс. км.

Потертый руль – нередкое явление даже на дорогих моделях. В среднем краска и другое покрытие начинает сходить к 80 – 100 тыс. км.

Но всегда существует вероятность, что облюбованный экземпляр не самый типичный: был третьей машиной в семье и много простаивал в гараже или напротив, работал курьером в три смены. Да, опытный специалист сможет определить реальный пробег машины с точностью до 20 тыс. км, но грубый, первичный отбор можно сделать и своими силами.

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Достаточно обратить внимание на некоторые маркеры, которые выдают “родной” пробег машины. Отметим только, что приведенные ниже приметы и цифры характерны для большинства распространенных автомобилей, но все же каждая из них – не 100-процентно верный знак, и поэтому доверяться нужно не одной, а нескольким приметам в комплексе.

Органы управления. Накладки педалей, чехол МКП, поверхность руля, часто востребованные кнопки (свет, отопитель, аварийка) демонстрируют явные признаки износа (потертости) ближе к 80 – 100 тыс. км. Но совсем новые, к примеру, накладки педалей или чулок рычага МКП тоже плохо: значит, их недавно заменили, чтобы спрятать от вас старые – как достоверный источник информации.

Видимые следы износа накладки педалей большинства современных легковушек обретают к 50 тыс. км. пробега, конкретно стертые углы – к 70-90 тыс. км.

Шины. На боковинах шин можно найти зашифрованный год выпуска, который полезно сравнить с годом “рождения” машины. У среднестатистического водителя родной комплект резины должен пройти 50 – 70 тыс. км, и если при меньшей цифре на одометре на машине стоят неродные летние шины, это должно вызвать у вас дополнительные вопросы к продавцу.

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Тормозные диски. Родные диски (прежде всего – передние) обычно выдерживают три замены колодок, что в среднем составляет 80 – 100 тыс. км. Как правило к 70 – 80 тыс. км по краю диска образовывается выступающий буртик высотой 2,5 – 3,0 мм. На основе этих цифр, сравнивая их с заявленным пробегом, можно сделать вывод о реальном пробеге. Хотя именно этот параметр нельзя брать как единственный критерий оценки, он во многом зависит от стиля езды.

Буртик на краю тормозного диска – верный индикатор пробега, хотя и с оглядкой на стиль езды и тип трансмиссии (с АКП диски и колодки служат меньше). На фото: буртик высотой порядка 1,5 – 2 мм говорит о пробеге около 50 тыс.км.

Подкапотное пространство. У мало-мальски ухоженного автомобиля с пробегом до 100 тыс. км на двигателе и прилегающих деталях кузова не должно быть черных закоксовавшихся и лакообразных отложений. Следы недавней мойки двигателя тоже должны насторожить. При работе молодого (до 80 тыс. км) двигателя на холостом ходу и прогазовках к звуку работы не должны подмешиваться шумы приводов (подшипников, муфт, цепи ГРМ). Для сравнения предварительно хорошо бы послушать работу заведомо свежего мотора аналогичной модели.

Интерьер. Характерные места, выдающие значительный пробег – потертости на внешних кромках водительского сиденья (тканевая обивка – 100 тыс. км, кожаная – ближе к 150 тыс. км), на незащищенных ковриками зонах напольного ковра (50 – 70 тыс. км). Общая затертость тканевой обивки, несвежесть пластика у качественных автомобилей становятся заметными после 100 – 120 тыс. км.

Сиденья начинают изнашиваться с наружнего края подушки и спинки, первые потертости можно ожидать при пробеге в районе 100 тыс.км.

Память ЭБУ. Народные умельцы и не в меру предприимчивые предприниматели давно научились ”отматывать” показания электронного одометра. Но электронный мозг многих автомобилей может хранить информацию о пробеге не только в блоке отображения одометра, но и более глубоко – в модуле памяти, счетчике моточасов двигателя или других “закоулках” памяти. Поэтому при визите с целью диагностики облюбованного экземпляра на СТО можно также попросить диагноста подтвердить невмешательство в показания одометра.

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Дилерский центр. Если машина не очень стара, ее могут помнить в официальном дилерском центре, где она обслуживалась в первый период после покупке в автосалоне. Данные о пробеге могут сохраниться в базе СТО, и пусть даже эта информация будет двух-трех летней давности, она может помочь. Ведь известны случаи, когда машина обслуживается на одной и той же СТО последовательно с двумя-тремя хозяевами – и каждый раз волшебным образом начинает свою сервисную историю как “почти новая” с пробегом в 100 тыс.км…

Дата выпуска шины зашифрована на боковине. В 1990-е годы это было три цифры, первые две обозначали неделю года, последняя – год (на фото: 18-я неделя 1998 г.). После 2000-го год обозначается двумя цифрами (на фото: 4 неделя 2018 г.).

Специальные сайты. В интернете существует несколько порталов (например, AutoCheck, CarFax), на которых можно проверить данные о пробеге конкретного автомобиля. Правда, в первую очередь это касается машин, недавно ввезенных в Украину, к тому же могут понадобится дополнительные данные – прежний регистрационный номер машины, ее VIN-код, данные о предыдущем владельце, дата первой регистрации. Можно даже просто ”погуглить” VIN автомобиля: на некоторых зарубежных сайтах его нужно указывать при размещении объявления о продаже вместе с пробегом, и таким образом, могут всплыть данные о пробеге “вашей” машины при ее более ранней перепродаже за границей.

Рекомендация Авто24

Проверяя, не смотан ли одометр на автомобиле, вы должны понимать свою главную задачу – отследить, не нарушены ли закономерности связи пробега и видимого износа. Причем для оценки в первую очередь нужно брать состояние тех деталей, которые дороги или сами по себе, или в замене – их невыгодно заменять специально “на продажу”.

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