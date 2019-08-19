У Великобританії кількість зарядних станцій для електромобілів вже перевершила кількість заправок для бензинових і дизельних автомобілів.

Зокрема, наразі в країні приблизно 9300 електрозарядок проти 8400 паливних АЗС, тобто майже на тисячу станцій для електромобілів більше.

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Останні десять років кількість бензинових/дизельних заправок в країні утримувалася в діапазоні 8000-9000 штук.

У свою чергу кількість електричних зарядних станцій зросла з декількох сотень на 2011 рік до більш ніж 9000 на серпень 2019 року. Більш ніж 1600 станцій з 9300 відносяться до швидкісних, тобто заряджають батареї електромобілів на 80% менше, ніж за годину.

Майже на всіх станціях технічного обслуговування в країні встановлено зарядні станції, більшість з яких забезпечують можливість швидкої зарядки.

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