Закон, який відмежовує звичайні автомобілі від електричних вже опублікований в "Голосі України" та набуде чинності з початку 2020 року.

Документ, відомий раніше як “законопроект 10405”, став законом – він опублікований в офіційному виданні “Голос України”, та отримав номер акту 2754-VIII.

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Цей закон вносить зміни, які стосуються електромобілів: при їх реєстрації видаватимуться окремі номерні таблички з зеленими символами, а місця на яких розміщені зарядні станції позначатимуться новими дорожніми знаками

Також запроваджується відповідальність для водіїв неелектричних машин за зайняття спеціального місця для заряджання електрокарів. Сума штрафу становитиме від 340 до 510 гривень, а також може бути застосована евакуація бензинового чи дизельного авто, якщо воно не дозволяє електромобілю під’їхати до “чарджера”.

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. Питання щодо розробки та врегулювання порядку видачі нових зелених номерних табличок, а також створення дорожніх знаків “Для електромобілів”, “Крім електромобілів” та “Станція зарядки електромобілів” мають бути вирішені у шестимісячний строк з дня опублікування закону, що згідно зі ст. 254 ЦКУ випадає на 9 лютого 2020 року.

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Нагадаємо що зараз електромобілі вже мають ряд привілеїв з боку української держави. При їх ввозі та реєстрації повністю відсутні митні платежі (включаючи ПДВ). Єдиний податок, якій сплачують власники електроавто при реєстрації – збір в пенсійний фонд. Крім того власники електромобілів не платять за користування українськими дорогами, тоді як для інших авто транспортний збір включений у вартість палива.