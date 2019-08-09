Закон, который отграничивает обычные автомобили от электрических, уже опубликован в "Голосе Украины" и вступит в силу с начала 2020 года.

Документ, известный ранее как “законопроект 10405”, стал законом – он опубликован в официальном издании “Голос Украины”, и получил номер акта 2754-VIII.

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Этот закон вносит изменения, которые касаются электромобилей: при их регистрации будут выдаваться отдельные номерные таблички с зелеными символами, а места на которых размещены зарядные станции, будут отмечены новыми дорожными знаками

Также вводится ответственность для водителей неэлектрических машин за занятие специального места для зарядки электрокаров. Сумма штрафа составит от 340 до 510 гривен, а также может быть применена эвакуация бензинового или дизельного авто, если оно не позволяет электромобилю подъехать к “чарджеру”.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Вопрос о разработке и урегулировании порядка выдачи новых зеленых номерных табличек, а также создание дорожных знаков "для электромобилей", "кроме электромобилей" и "станция зарядки электромобилей" должны быть решены в шестимесячный срок со дня опубликования закона, согласно ст. 254 ГКУ выпадает на 9 февраля 2020 года.

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Напомним, что сейчас электромобили уже имеют ряд привилегий со стороны украинского государства. При их ввозе и регистрации полностью отсутствуют таможенные платежи (включая НДС). Единственный налог, какой платят владельцы электроавто при регистрации – сбор в пенсионный фонд. Кроме того, владельцы электромобилей не платят за пользование украинскими дорогами, тогда как для других авто транспортный сбор включен в стоимость топлива.