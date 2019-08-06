Профессор Кристоф Бухалов из Института ИФО в Мюнхене опубликовал результаты своего исследования. Как выяснилось электромобили гораздо "грязнее" столь ненавистных многим дизелей, против которых восстала вся Европа.

Было установлено, что в среднем от электромобилей на 20% больше выбросов СО2, чем от дизельных машин. Сами по себе электромобили не выбрасывают в атмосферу ничего плохого, но электроэнергия в аккумуляторах под полом не берется из ниоткуда, ее вырабатывают электростанции.

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Впрочем, энергия для подзарядки – это лишь вершина айсберга. Намного больше энергии нужно для добычи и обработки лития, марганца и кобальта – основных химических элементов, из которых делаются батарейки.

Таким образом, если предположить, что аккумуляторы в электромобиле прослужат 10 лет, а среднегодовой пробег составляет 15 тысяч км, средние выбросы СО2, которые будут приходиться на долю одного из самых популярных и современных электромобилей – Tesla Model 3, равны 156-181 г/км.

Для сравнения: дизельный Мерседес С220d –машина того же класса и оснащения, что и Tesla Model 3 – выбрасывает в атмосферу всего от 117 до 137 г/ м СО2. Это примерно на четверть меньше электромобиля.

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А если взять бензиновый Mercedes C300 – его выбросы будут 158 г/км – это нижняя граница Теслы примерно той же мощности.

Выбросы, которые приходятся на электромобили, делятся примерно 50 на 50. Одна половина приходится на добычу металлов и производство аккумуляторов, а другая – на их подзарядку. Похоже, электромобиль – это точно не вариант. Все, что делают электромобили – это переносят источники загрязнений из городов и мегаполисов за город. Только это и больше ничего.

В 2030 году будут введены новые экологические нормы. И им не сможет соответствовать ни один из существующих и даже модернизированных двигателей внутреннего сгорания, потому что предел выбросов СО2 будет на уровне 59 г/км. Это эквивалентно расходу в 2,2 литра дизеля и 2,6 литров бензина на 100 км. Иными словами, на данном этапе развития это невыполнимо технически.

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