Главное сырье на дорогие детали для них – литиевые батареи – подешевели на 30%.

С ростом производства электромобилей спрос на литий в течении 2015-2018 года постоянно рос, из-за чего цены на это сырье выросли почти втрое, сообщает Bloomberg NEF.

Однако исходя из этой тенденции, многие компании в 2019 года открыли компании по добыче и переработке лития для производства аккумуляторов для электромобилей. Предложение выросло, а вот спрос на электромобили в последнее время, наоборот, упал. В частности, на крупнейшем рынке – китайском, впервые за десятилетие был зафиксирован спад продаж авто на "батарейках".

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В то же время инвестиции в литиевые производства в одной только Австралии предусматривают наращивание мощностей в течении следующих двух лет на 23%. Все это привело к тому, что цены на литий с начала года уменьшились на 30%. Какой будет эта тенденция в дальнейшем – никто не знает. Спрос на электромобили растет, но не отстают и производители лития. Если стоимость лития расти не будет, есть надежда на некоторое снижение стоимости электромобилей.

Напомним, что наиболее экономичным электромобилем оказалась не Tesla.​​​​​​​