Инцидент произошел в частном доме вблизи Монреаля, Канада.

Канадский владелец электромобиля Hyundai Kona Electric вызвал пожарную команду, чтобы и погасила огонь в его гараже, в котором стоял электромобиль. Это произошло около часа дня 26 июля.

По словам владельца, машина не была подключена кзарядке, а в гараже не было других взрывоопасных предметов. Владелец признался, что увидел темные клубы дыма, вырывающиеся из ворот гаража. Он срочно отключил электричество в доме. Затем произошел взрыв, в результате чего эти двери выбило. Также повреждена крыша гаража.

Пожарные прибыли вовремя, потушили огонь, никто из людей не пострадал. Причиной взрыва могли быть перегретые литиевые батареи электрокара, но точные причины обнародуют после расследования. Автомобиль был куплен весной этого года.

Напомним, что Tesla взорвалась на стоянке в Китае.