Інцидент стався у приватній садибі поблизу Монреаля, Канада.

Канадський власник електромобіля Hyundai Kona Electric викликав пожежну команду, щоб та загасила вогонь у його гаражі, в якому стояв електромобіль. Це сталося близько першої години дня 26 липня.

За словами власника, машина не була ввімкнена до електроструму, а в гаражі не було інших вибухонебезпечних предметів. Власник зізнався, що побачив темні клуби диму, які виходять з воріт гаража. Він терміново відімкнув електропостачання у домі. Потім відбувся вибух, внаслідок чого ці двері вибило. Також пошкоджено дах гаража.

Пожежники прибули вчасно, загасили вогонь, ніхто з людей не постраждав. Причиною вибуху могли бути перегріті літієві батареї електрокару, але точні причини оприлюднять після розслідування. Автомобіль було куплено весною цього року.

Нагадаємо, що Tesla вибухнула на стоянці в Китаї.