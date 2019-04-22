В мережі розповсюджується відео, де на стоянці вибухає Tesla Model S. Це відбулося напередодні важливої події для компанії.

Відео, на якому в паркінгу Шанхаю вибухає Tesla Model S, спочатку з'явилося на китайській соцмережі Weibo. Спочатку під автомобілем з'являється дим, а потім машина вибухає. Вибухом накриває ще кілька автомобілів, які стояли поряд.

В компанії Tesla миттєво відреагували на подію та надіслали фахівців, які мають розібратися у причині вибуху. Поки що відомо лише, що в результаті події ніхто не постраждав.

Вибух стався напередодні важливої для американської компанії події - Tesla Autonomy Investor Day (день інвестора в безпілотні технології Tesla). На цьому івенті керівник компанії Ілон Маск повинен продумонструвати повний автопілот на своїх машинах.

Нагадаємо, що Tesla підняла ціни на всі свої моделі.