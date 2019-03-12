За тиждень на увесь модельний ряд марки чекає здорожчання, котре не зачепить лише базової версії Model 3 за 35 тисяч доларів.

Компанія Tesla оприлюднила публічну заяву щодо нової стратегії роботи дилерських центрів. Відмовлятись повністю від фізичних шоу-румів виробник не буде, і закриє лише половину з них. Однак підніме вартість своїх товарів.

Також цікаво: Золоте дитинство: Bugatti випустила електричний бебі-кар за 30 тисяч євро

Раніше у Tesla планували повністю перейти на електронну модель продажу автомобілів через інтернет. Це необхідно для скорочення витрат. Однак днями Tesla оприлюднила новий план, згідно з яким “після ретельного аналізу ситуації” було вирішено закрити лише половину магазинів.

Приблизно 10% від загальної кількості торгових точок була б ліквідована у будь-якому разі, оскільки це шоу-руми з низьким трафіком, розташовані в невдалих місцях. Частина магазинів пізніше відкриється знову, але зі зменшеним штатом. Стосовно ще 20% дилерських центрів остаточного рішення ще не прийнято.

Таким чином, мережа фірмових автосалонів скоротиться не на 100%, а на 50%. Натомість компанія компенсує решту підвищенням цін на 3% майже на весь свій модельний ряд. Виключенням буде лише Model 3 у базовому виконанні за 35 000 доларів. Ймовірно, новий компактний кросовер Model Y, котрий компанія представить 14 березня, дебютує вже з підвищеним цінником.

Також цікаво: Porsche назвала дату дебюту серійного електрокара Taycan