За неделю на весь модельный ряд марки ждет подорожание, которое коснется только базовой версии Model 3 за 35 тысяч долларов.

Компания Tesla обнародовала публичное заявление о новой стратегии работы дилерских центров. Отказываться полностью от физических шоу-румов производитель не будет, и закроет лишь половину из них. Однако поднимет стоимость своих товаров.

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Ранее в Tesla планировали полностью перейти на электронную модель продажи автомобилей через интернет. Это необходимо для сокращения расходов. Однако на днях Tesla обнародовала новый план, согласно которому “после тщательного анализа ситуации” было решено закрыть половину магазинов.

Примерно 10% от общего количества торговых точек были бы ликвидированы в любом случае, поскольку это шоу-румы с низким трафиком, расположенные в неудачных местах. Часть магазинов позже откроется снова, но с уменьшенным штатом. В отношении еще 20% дилерских центров окончательного решения еще не принято.

Таким образом, сеть фирменных автосалонов сократится не на 100%, а на 50%. Зато компания компенсирует остальные повышением цен на 3% почти на весь свой модельный ряд. Исключением будет только Model 3 в базовом исполнении за 35 000 долларов. Вероятно, новый компактный кроссовер Model Y, который компания представит 14 марта, дебютирует уже с повышенным ценником.

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