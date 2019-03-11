Компактный крососвер премиум класса будет позиционироваться ниже Model X.

Компания Tesla распространила приглашения для представителей СМИ популярных блогеров и приближенных лиц на презентацию своей новой модели под названием Y.

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Премьера новинки состоится традиционно для Tesla вне международных автосалонов – Model Y покажут 14 марта в Лос-Анджелесе на специальном мероприятии. Компания Илона Маска любит удивлять своими “пасхальными яйцами” и в этот раз также не обошлось без них. Так, если попытаться осветить тизерное фото, увидеть больше, чем разрешено, не получится – можно будет увидеть лишь номерной знак машины, на котором написано "Nice try", то есть, "хорошая попытка". Tesla оказалась на шаг впереди.

Фото: официальные тизеры Tesla Model Y / Tesla

Однако с фотографии от Tesla все же можно получить некоторую информацию. Сравнивая с предыдущими изображениями, можно заметить, что у кроссовера уже есть обычные зеркала заднего вида вместо камер, которые были ранее. И, конечно, передняя оптика, которая выполнена в том же стиле, что и у остальных моделей марки.

Сейчас со слов шефа “Тесла” известно, что кроссовер Model Y будет примерно на 10 процентов больше седан Model 3 и примерно на столько же дороже. Также известно, что конструктивно новинка на 75 процентов будет состоять из компонентов Model 3. Это дает основания для предположения, что и силовые установки кроссовера также будут теми же, что и в “Тройке”.

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