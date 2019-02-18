А его приятель с "бляхами" XYESLA и дальше спокойно ездит.

Гражданин США Владимир Якунин получил от власти Калифорнии официальное письмо с требованием сдать номерной знак своего электрокара Tesla Model 3, на котором написано кое-что не слишком приятное для слуха тех, кто может правильно прочитать имя владельца машины.

Как и в Украине, в Соединенных Штатах владельцы автомобилей могут выбрать любую комбинацию символов для номерного знака своей машины. И если попытки написать что-то похабные на родном английском пресекаются на месте, то иноязычные граждане развлекаются, как могут.

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Одному такому выдумщику не повезло получить особое ”письмо счастья” от властей штата. В Калифорнии, где находится зарегистрированная на Владимира Якунина Tesla Model 3, проживает много славян и кого-то такие надписи могут оскорбить.

В качестве оправдания Владимир Якунин отметил, что его знакомый владеет кроссовером Tesla Model X с индивидуальным номерным знаком XYESLA, который не вызывает никаких вопросов у власти. Хотя последний может выглядеть вполне прилично, поскольку буквосочетание похоже на акроним X-YES-LA – Х-ДА-ЛА (Лос-Анджелес).

"Сочетание XYE русском звучит как жаргонное название мужских половых органов и это считается вульгарным", – говорится в официальном претензии к владельцу электрокара. Власть настойчиво советует обратиться в соответствующий местный орган для изменения номерных знаков иначе – суд.

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