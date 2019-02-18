МВД облегчило порядок заказа и передачи индивидуальных номерных знаков. Что изменилось?

12 февраля 2019 года вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Украины от 26.12.2018 №1058 “О внесении изменений в Порядок заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых на индивидуальный заказ их владельцев”. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к заказу, изготовлению, выдаче и учету номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых на индивидуальный заказ их владельцев (или индивидуальных номерных знаков, далее — ИНЗ). В процедуре заказа и перезакрепления ИНЗ произошли изменения, которые помогут гражданам минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги.

Так, ранее в процессе заказа ИНЗ гражданин должен был обязательно посетить Главный сервисный центр МВД или территориальный сервисный центр МВД (первый раз — для осуществления заказа ИНЗ, второй раз — ради того, чтобы забрать готовый номерной знак). Теперь всю процедуру заказа ИНЗ гражданин может пройти или в удобном по расположению территориальном сервисном центре МВД (независимо от места его регистрации), или пользуясь онлайн-услугами собственного Электронного кабинета водителя. Личное присутствие заказчика ИНЗ или юридически уполномоченного им лица в Главном сервисном центре МВД необходимо лишь в конце процедуры получения ИНЗ — когда гражданин забирает уже готовый номерной знак.

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Также упростилась процедура перезакрепления ИНЗ. Владелец индивидуального номерного знака может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав в любой территориальный сервисный центр МВД пакет необходимых документов. Ранее перезакрепление осуществлялось на основании справки, которую можно было получить исключительно в Главном сервисном центре МВД.

Напомним, что с декабря 2018 года граждане могут воспользоваться онлайн-услугой проверки возможности заказа определенного ИНЗ в электронном кабинете водителя. Впрочем, в случае, если вы хотите проверить графический элемент или вы являетесь юридическим лицом, вам необходимо будет обратиться в ближайший территориальный сервисный центр МВД для установления возможности заказа.

Требования к ИНЗ и условия его использования

Требования к ИНЗ остались неизменными. На ИНЗ можно размещать буквы (русского или латинского алфавита); буквы и цифры; буквы, цифры и графический элемент. ИНЗ должен содержать от 3 до 8 символов, если это только буквы и от 3 до 7 элементов, если это буквы причем по крайней мере 2 символа из них должны быть буквами.

На ИНЗ запрещено наносить надписи дискриминационного характера по признакам языка, расовой и национальной принадлежности, отношения к религии, социального и имущественного положения, пола, образования, рода и характера занятий, места жительства; надписи ненормативного происхождения; символику, аббревиатуры или сокращенные названия учреждений, организаций, предприятий без их письменного согласия (на индивидуальные номерные знаки транспортных средств, принадлежащих физическим или юридическим лицам); знак (торговую марку) физического или юридического лица, который принадлежит другому физическому или юридическому лицу, без их письменного согласия; графический элемент дискриминационного характера;

графический элемент, похожий по шрифтом с буквами или цифрами; имитацию изображения Государственного Герба или Государственного Флага Украины (кроме знаков государственной принадлежности, предусмотренных действующими государственными стандартами Украины, государственных символов других государств и международных организаций, официальные названия органов государственной власти Украины или их сокращенные наименования, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством; надписи, в которых одновременно используются буквы украинского и латинского алфавитов, за исключением букв, совпадающих с надписью.

Также ИНС не должны быть тождественны или схожи с начертанием с номерными знаками, которые выдают (выдавали) во время государственной или ведомственной регистрации транспортных средств в Украине.

В случае если индивидуальный номерной знак начинается с двух отдельных букв, их сочетание не должно совпадать с буквосочетанием, которое используется для обозначения административно-территориальной принадлежности.

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Стоимость услуги заказа ИНЗ составляет:

300 грн — три символа;

90 грн — каждый последующий (до восьми символов);

500 грн — графический элемент;

238 грн 80 коп – стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);

104 грн 80 коп – стоимость спецпродукции (номерного знаков для мотоцикла).

За одним транспортным средством может быть закреплен только один ИНЗ. ИНЗ возможно заказать только как дополнение, но не вместо государственного номерного знака, который выдается владельцу при регистрации транспортного средства.

После получения ИНЗ владелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать ТС в любом территориальном сервисном центре МВД. Во время перерегистрации ТС в свидетельство о регистрации вносится примечание о наличии ИНЗ. Заметьте, что услуга перерегистрации ТС оплачивается отдельно и составляет:

для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ — 371,63 грн;

для транспортных средств всех категорий иностранного производства— 409,15 грн;

для мотоциклов отечественного производства и стран СНГ — 367,63 грн;

для мотоциклов иностранного производства— 405,15 грн.

ИНЗ возможно заказать в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации. Регионом регистрации ИНЗ может быть только регион регистрации владельца ТС. Поскольку в одном и том же регионе не может быть двух одинаковых ИНЗ, перед заказом обязательно осуществляется соответствующая проверка.

ИНЗ действительны исключительно на территории Украины. Для участия в международном движении используются номерные знаки, которые отвечают требованиям Конвенции о дорожном движении.

Напомним, как правильно стоять в очередях в сервисных центрах МВД.