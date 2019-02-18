МВС полегшив порядок замовлення та передачі індивідуальних номерних знаків. Що змінилось?

12 лютого 2019 року набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 №1058 «Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників». Цей Порядок встановлює єдині вимоги до замовлення, виготовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників (або індивідуальних номерних знаків, далі — ІНЗ). В процедурі замовлення та перезакріплення ІНЗ відбулися зміни, що допоможуть громадянам мінімізувати витрати часу, пов‘язані з отриманням послуги.

Так, раніше в процесі замовлення ІНЗ громадянин мав обов’язково відвідати Головний сервісний центр МВС або територіальний сервісний центр МВС (перший раз — задля здійснення замовлення ІНЗ, другий раз — задля того, аби забрати готовий номерний знак). Тепер усю процедуру замовлення ІНЗ громадянин може пройти або в зручному за розташуванням територіальному сервісному центрі МВС (незалежно від місця його реєстрації), або користуючись онлайн-послугами власного Електронного кабінету водія. Особиста присутність замовника ІНЗ або юридично уповноваженої ним особи в Головному сервісному центрі МВС необхідна лише наприкінці процедури отримання ІНЗ — коли громадянин забирає вже готовий номерний знак.

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Також спростилася процедура перезакріплення ІНЗ. Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його власникові іншого транспортного засобу, подавши до будь-якого територіального сервісного центру МВС пакет необхідних документів. Раніше перезакріплення здійснювалося на підставі довідки, яку можна було отримати виключно в Головному сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, що з грудня 2018 року громадяни можуть скористатися онлайн-послугою перевірки можливості замовлення певного ІНЗ в електронному кабінеті водія. Втім, у випадку, якщо ви хочете перевірити графічний елемент чи ви є юридичною особою, вам необхідно буде звернутися в найближчий територіальний сервісний центр МВС для встановлення можливості замовлення.

Вимоги до ІНЗ та умови його використання

Вимоги до ІНЗ залишилися незмінними. На ІНЗ можна розміщувати літери (української чи латинської абетки); літери та цифри; літери, цифри та графічний елемент. ІНЗ має містити від 3 до 8 символів, якщо це лише літери та від 3 до 7 елементів, якщо це літери причому принаймні 2 символи з них мають бути літерами.

На ІНЗ заборонено наносити написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання; написи ненормативного походження; символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій, підприємств без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам); знак (торговельну марку) фізичної чи юридичної особи, що належить іншій фізичній або юридичній особі, без їх письмової згоди; графічний елемент дискримінаційного характеру;

графічний елемент, що схожий за накресленням із літерами чи цифрами; імітацію зображення Державного Герба України або Державного Прапора України (крім символів державної належності, передбачених чинними державними стандартами України), державних символів інших країн та міжнародних організацій, офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством; написи, в яких одночасно використовуються літери української і латинської абеток, за винятком літер, що збігаються за написом.

Також ІНЗ не мають бути тотожні або схожі за накресленням із номерними знаками, які видають (видавали) під час державної або відомчої реєстрації транспортних засобів в Україні.

У разі якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх сполучення не має збігатися з літеросполукою, що використовується для позначення адміністративно-територіальної належності.

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Вартість послуги замовлення ІНЗ становить:

300 грн. — три символи;

90 грн. — кожний наступний (до восьми символів);

500 грн. — графічний елемент ;

238 грн. 80 коп. — вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);

104 грн. 80 коп. — вартість спецпродукції (номерного знаків для мотоцикла).

За одним транспортним засобом може бути закріплений лише один ІНЗ. ІНЗ можливо замовити лише як додаток до, але не замість державного номерного знаку, що видається власнику під час реєстрації транспортного засобу.

Після отримання ІНЗ власник зобов‘язаний в 10-денний термін перереєструвати ТЗ в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС. Під час перереєстрації ТЗ в свідоцтво про реєстрацію вноситься примітка стосовно наявності ІНЗ. Зауважте, що послуга перереєстрації ТЗ сплачується окремо і становить:

для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД — 371,63 грн.;

для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва— 409,15грн.;

для мотоциклів вітчизняного виробництва та країн СНД — 367,63грн.;

для мотоциклів іноземного виробництва— 405,15 грн.

ІНЗ можливо замовити в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації. Регіоном реєстрації ІНЗ може бути лише регіон реєстрації власника ТЗ. Оскільки в одному й тому ж регіоні не може бути двох однакових ІНЗ, перед замовленням обов’язково здійснюється відповідна перевірка.

ІНЗ дійсні виключно на території України. Для участі в міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух.

Нагадаємо, як правильно стояти в чергах в сервісних центрах МВС.