Співробітники сервісного центру МВС у місті Києві зняли відео інструкцію про те як відновити втрачені або викрадені номери автомобілю.

Офіційно, відновлення номерів передбачає переестрацію транспортного засобу та видачу нового “техпаспорту”. Для проходження цієї процедури автомобіль без номерних знаків потрібно якимось чином (наприклад на евакуаторі) доставити до будь якого сервісного центру для перевірки номера кузова експертами.

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Також необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код, та свідотство про реєстрацію транспортного засобу. Проходження всієї процедури займає від тридцяти хвилин до декількох годин в залежності від черг в сервісному центрі. Орієнтовна вартість процедури – 600 гривень.

Проте якщо в разі втрати номерів скористатись пошуком в Інтернеті та можна отримати дублікати номерних знаків без перереєстрації транспортного засобу. Для цього знадобиться лише надіслати копію “техпаспорту” на єлектронну пошту та дочекатись доставки за вказаною адресою. Вартість комплекту дублікатів – 300-400 гривень.