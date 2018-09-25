Отримання іменних номерних знаків може бути спрощено. У всякому випадку, про це йдеться в проекті наказу МВС, розміщеному на сайті відомства.

Чиновники вирішили, що відвідувати сервісний центр МВС бажаючим мати індивідуальні номерні знаки буде необов'язково. Зробити це можна буде через сайт сервісного центру. Також проект передбачає спрощення процедури перенесення іменних номерів з одного автомобіля власника на іншого.

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Основні правила

В інших аспектах приписи практично не змінилися, вони наступні:

Допускається розміщення на номері букв, цифр і графічних елементів (нескладних малюнків)

Змішувати латиницю і кирилицю можна, тільки якщо їх написання збігається.

Сумарна кількість букв – не більше 7

Змішувати букви і цифри можна, сумарна кількість знаків – не більше 8

Поєднувати букви і графічний елемент можна

Поєднувати букви, цифри і графічний елемент можна

Використовувати тільки цифри не допускається

Для розміщення в якості графічного елемента логотипу потрібен дозвіл від його власника.

Алгоритм замовлення

З замовленням індивідуальних номерів по інтернету не все так просто – автовласнику доведеться обзавестися електронним цифровим підписом, на сьогодні ЕЦП таку мають лише 2 мільйони українських громадян. Крім того, на сайті сервісного центру потрібно буде заповнити анкету з зазначенням регіону реєстрації та бажаної комбінації знаків на номері. Передбачається доставка номерів додому або отримання їх в призначений термін в сервісному центрі. Оплатити замовлення можна онлайн.

Через два тижні після оформлення замовлення на сайті клієнт отримає макет номерів для затвердження, після чого потрібно ще місяць на їх виготовлення. А потім, не пізніше ніж через 10 днів, все-таки доведеться нанести візит у той же сервісний центр МВС, щоб отримати новий техпаспорт з занесеним в нього індивідуальним номером.

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Також проект наказу обіцяє спростити перенесення наявного у власника іменного номера на його наступну машину – процедура повинна здійснитися в один день в межах сервісного центру.

Правоохоронці кажуть, що будуть зберігати колишню ціну на індивідуальні номерні знаки. Пара табличок з першими трьома знаками обійдеться в 300 грн., кожен наступний коштуватиме 90 грн. “Картинка” – логотип на номері обійдеться в 500 грн.

Навіщо?

Про реальні результати можливих змін у правилах видачі індивідуальних номерних знаків (т. зв. іменних) і про їх причини судити важко. Найголовніше, незрозуміло, чому б чиновникам не зайнятися більш нагальними проблемами.

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