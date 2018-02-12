Крадіжка номерних знаків – популярний нині вид «заробітку» серед злочинців. Втім, вигоду від такого виду діяльності отримують не тільки вони.

Викрасти номерні знаки і залишити водієві записку з номером телефону і вимогою про умови повернення номерів – популярний нині вид діяльності серед дрібних злодіїв. Такі дії можна кваліфікувати за частиною першою статті 185 Кримінального кодексу України, що передбачає обмеження волі на строк до трьох років, так і за статтею 189 того ж Кодексу, що передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Отже, виявивши крадіжку номерних знаків зі свого автомобіля, слід звернутись в полюцію. Звичайно на це доведеться витратити щонайменш півгодини власного часу, але маючи номер телефону злодіїв, поліцейські повинні спробувати їх знайти. Якщо їм це вдасться – на одного або декількох злочинців чекає покарання. А це вже суттєвий вклад в безпеку суспільства. Втім, шанси на швидку та успішну реакцію з боку поліції не дуже високі.

Один з найбільш ефективних і недорогих методів виходу з такої ситуації - самостійний пошук номерів. Найчастіше зловмисники ховають номерні знаки недалеко від місця злочину, щоб після отримання грошей від потерпілого повідомити йому місце схованки.

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Якщо самостійні пошуки та діяльність поліції не призвели до бажаного результату, можна зателефонувати в будь-яку фірму, що займається виготовленням дублікатів автомобільних номерів. Вони попросять прислати їм фотографію або скан-копію техпаспорту, посвідчення водія, або паспорту. Виготовлення дублікатів та кур'єрська доставка по місту можуть зайняти декілька годин. Однак перш, ніж замовляти дублікати, подумайте: а що як за допомогою іншого автомобіля на ваших номерних знаках буде скоєно злочин? Тоді вам доведеться виправдовуватись перед правоохоронцями.

Варто відзначити, що для виготовлення польських, литовських або інших європейських номерних знаків ніяких документів відправляти не потрібно. Достатньо лише продиктувати по телефону букви та цифри втраченого номерного знаку. Ціна дублікатів номерів, незалежно від країни походження, складає 300 – 500 гривень. Втім, законність експлуатації транспортного засобу на дублікатах викликає сумніви. Та й вивести за кордон “для перезаїзду” таке авто вже неможливо.

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В Сервісному центрі МВС зазначають, що у випадку втрати чи крадіжки номерних знаків необхідно звернутись в будь-який сервісний центр для їх поновлення. Для виконання процедури слід надати паспорт власника, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також сам автомобіль.

При цьому замінять не лише техпаспорт, але й нададуть нові номерні знаки. Втрачені номери з цього часу будуть недійсними. А значить, що на іншому транспортному засобі вони будуть їзити, що називається. “до найближчого патруля”. Процедура займає 2-3 години і коштує 520 гривень. Але слід пам’ятати, що їзда без номерних знаків карається штрафом і щоб його уникнути, співробітники сервісного центру радять приезти автомобіль на евакуаторі.

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Слід зазначити, що попри всі незручності, йти на умови викрадачів не варто, адже заплативши злочинцям один раз, ви створите стимул для їх подальшої протиправної діяльності. Погодьтесь, що викуповувати власні номери кілька разів на місяць - не дуже приваблива перспектива.