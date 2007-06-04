Іменні номери в нашій країні вважаються хорошим способом продемонструвати свою індивідуальність. Ось тільки отримання їх оточене деяким ореолом – чи то таємниці, чи то тієї самої корупційної складової. Давайте розберемося разом.

Індивідуальні номерні знаки – це ті номери, які неофіційно називають іменними, власник автомобіля може написати на них власний текст і навіть додати так званий графічний елемент – логотип, герб чи інший символ.

Індивідуальний номер може складатися з букв, цифр і так званого графічного елемента – емблеми, логотипу, малюнка

Найчастіше неординарні українські автомобілісти пишуть ім'я власника або водія, часто зустрічається назва фірми, що має до них відношення. Нерідко використовуються слова, що виражають переконання людини або її ставлення до життя.

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Але за великим рахунком, написати можна що завгодно – зміст напису регламентується тільки нормами суспільної моралі та унікальністю номера (тобто в країні не повинно бути другого авто з комплектом табличок з таким же написом). Але про все по порядку.

Згідно наказу МВС України № 174 від 11.03.2016 “Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальним замовленням їх власників”, порядок отримання індивідуальних номерних знаків такий. Автовласнику потрібно:

1. звернутися в будь-який територіальний сервісний центр МВС (колишнє МРЕВ), незалежно від місця проживання та реєстрації транспортного засобу, маючи при собі пакет документів (список нижче); 2. написати заяву з проханням оформити індивідуальні номерні знаки; 3. разом зі співробітником сервісного центру створити макет (дизайн) табличок номерних знаків; 4. затвердити макет у керівництва сервісного центру; 5. сплатити необхідні платежі (див. нижче) і надати співробітникам центру відповідні квитанції; 6. отримати індивідуальні номери і довідку для подальшої реєстрації їх за транспортним засобом. На виготовлення номерів відводиться термін 1 місяць з моменту передачі замовлення підприємству-виробнику.

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Іменні номера – не завжди ім'я. Часто одним словом власник бажає охарактеризувати себе або висловити ставлення до навколишнього світу

Автомобіліст повинен принести в Сервісний центр МВС такі папери:

особистий паспорт або замінюючий його документ і його копію;

довіреність у разі відсутності власника;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) і його копію;

документ про реєстрацію в патентному відомстві логотипу, який планується наносити на номерний знак, і його копію.

Вартість індивідуальних номерних знаків визначається відповідно до Постанови Кабинету Міністрів України № 795 від 4.06.2007, фрагмент якого наводимо нижче:

П. 22. Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект), грн. Три символи 300 Кожен наступний елемент (до восьми символів) 90 Графічний елемент 500

Тобто мінімальна ціна комплекту таких номерів – 300 грн при тому, що на них буде відображено три символи, а максимальна – 750 грн з вісьмома символами (це максимальна кількість букв або цифр) або близько 900 грн за наявності графічного елемента замість однієї з букв (цифр).

Жіноче ім'я замість нудних цифр і буквених кодів часто отримують авто, подаровані коханим жінкам їхніми чоловіками

Нагадаємо, що індивідуальні номерні знаки не є основними для автомобіля, крім них за машиною повинні бути закріплені стандартні номери, що також занесені у техпаспорт.

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