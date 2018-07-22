Номери машин по областях України – одна з найбільших таємниць на наших дорогах. Хто і навіщо зашифровував коди наших регіонів, нам не дізнатись ніколи, як не зрозуміти нам і логіку цього дійства. На щастя, розшифровка кодів – не секрет.

Нинішній формат держномерів для легкових автомобілів був прийнятий в Україні в 2004 році, з невеликою корекцією в 2015-му, коли поле кольорів українського прапора в лівому краю номера було замінено на синій колір з невеликим синьо-жовтим прапорцем на ньому. Реєстраційна табличка несе на собі чотиризначний власне номер автомобіля і два буквених індекси перед і після нього.

Відношення до регіону приписки машини має тільки перша група з двох літер, інші символи відносяться до власне реєстраційного номеру

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Перша пара букв якраз і позначає код регіону, до якого приписано транспортний засіб. Друга пара букв, яка завершує напис на табличці – це серія номера, яка дозволяє розширити в майбутньому кількість реєстрацій.



При цьому використовуються тільки ті літери української кирилиці, які мають аналоги в латинському алфавіті – нібито через те, щоб машина могла без проблем виїжджати за кордон. Таких букв в українському алфавіті всього дванадцять: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

Українські номери зразка 1995 – 2004 р. визначали приналежність до регіону за цифровим кодом. Логіка присвоєння – розташування областей за алфавітом



Діючі літерні індекси регіонів зразка 2004 року чомусь морфологічно не пов'язані з назвами областей, для ідентифікації місця реєстрації автомобіля коди необхідно заучувати або користуватись наведеною тут таблицею.

Код 2004 г. Код 2013 г. Регион AA КА м. Київ AB КB Вінницька область AC КC Волинська область AE КE Дніпропетровська область AH КH Донецька область AI КI Київська область AM КM Житомирська область AO КO Закарпатська область AP КP Запорізька область AT КT Івано-Франківська область AX KX Харківська область BA HA Кіровоградська область BB HB Луганська область BC HC Львівська область BE HE Миколаївська область BH HH Одеська область BI HI Полтавська область BK HK Рівненська область BM HM Сумська область BO HO Тернопільська область BT HT Херсонська область BX HX Хмельницька область CA IA Черкаська область CB IB Чернігівська область CE IE Чернівецька область

Ще більш заплутала картину спроба “освіжити” індекси в кінці 2013-го року, коли в кодах регіонів почали замінювати перші літери: А поміняли на К, В – на Н, С – на I. Але і попередня кодифікація теж залишилась.

Серії для "недоторканних" власників в різні роки скасовували і знову вводили в ужиток



Номери машин по областях в Україні, крім вищеописаних звичайних для легкових автомобілів, можуть бути ще кількох типів – тимчасові, автобусні, дипломатичні, поліцейські, військові, волонтерські та інші. Багато з них мають свою кодифікацію, свої варіації виконання і власну історію, і можливо, ми поговоримо про них наступного разу.

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