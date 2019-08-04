Номера машин по областям Украины – одна из самых больших загадок на наших дорогах. Кто и зачем зашифровывал коды наших регионов, нам не узнать никогда, как не понять нам и логику этого действа. К счастью, расшифровка кодов – не секрет.

Нынешний формат госномеров для легковых автомобилей был принят в Украине в 2004 году, с небольшой коррекцией в 2015-м, когда поле цветов украинского флага в левом краю номера было заменено на синий цвет с небольшим сине-желтым флажком на нем. Регистрационная табличка несет на себе четырехзначный собственно номер автомобиля и два буквенных индекса перед и после него.

Отношение к региону приписки машины имеет только первая группа из двух букв, остальные символы относятся к собственно регистрационному номеру

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Первая пара букв как раз и обозначает код региона, к которому приписано транспортное средство. Вторая пара букв, которая завершает надпись на табличке – это серия номера, которая позволяет расширить в будущем количество регистраций.

При этом используются только те буквы украинской кириллицы, которые имеют аналоги в латинском алфавите – якобы по причине того, чтобы машина могла без проблем выезжать за границу. Таких букв в украинском алфавите всего двенадцать: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

Украинские номера образца 1995 - 2004 гг. определяли принадлежность к региону по цифровому коду. Логика присвоения – расположение областей по алфавиту

Действующие буквенные индексы регионов образца 2004 года почему-то морфологически не связаны с названиями областей, для идентификации места регистрации автомобиля коды необходимо заучивать или пользоваться приведенной ниже таблицей.

Код 2004 г. Код 2013 г. Регион AA КА г. Киев AB КB Винницкая область AC КC Волынская область AE КE Днепропетровская область AH КH Донецкая область AI КI Киевская область AM КM Житомирская область AO КO Закарпатская область AP КP Запорожская область AT КT Ивано-Франковская область AX KX Харьковская область BA HA Кировоградская область BB HB Луганская область BC HC Львовская область BE HE Николаевская область BH HH Одесская область BI HI Полтавская область BK HK Ровенская область BM HM Сумская область BO HO Тернопольская область BT HT Херсонская область BX HX Хмельницкая область CA IA Черкасская область CB IB Черниговская область CE IE Черновицкая область

Еще более запутала картину попытка «освежить» индексы в конце 2013-го года, когда в кодах регионов начали заменять первые буквы: А поменяли на К, В — на Н, С — на I. Но и предыдущая кодификация тоже осталась.

Серии номеров для “неприкасаемых” владельцев в разные годы отменяли и вновь вводили в обиход

Номера машин по областям в Украине, кроме вышеописанных обычных для «легковых» автомобилей, могут быть еще несколько типов – временные, автобусные, дипломатические, полицейские, военные, волонтерские и прочие. Многие из них имеют свою кодификацию, свои вариации исполнения и собственную историю, и возможно, мы поговорим о них в следующий раз.

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