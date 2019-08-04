Номера машин по областям Украины – одна из самых больших загадок на наших дорогах. Кто и зачем зашифровывал коды наших регионов, нам не узнать никогда, как не понять нам и логику этого действа. К счастью, расшифровка кодов – не секрет.
Нынешний формат госномеров для легковых автомобилей был принят в Украине в 2004 году, с небольшой коррекцией в 2015-м, когда поле цветов украинского флага в левом краю номера было заменено на синий цвет с небольшим сине-желтым флажком на нем. Регистрационная табличка несет на себе четырехзначный собственно номер автомобиля и два буквенных индекса перед и после него.
Отношение к региону приписки машины имеет только первая группа из двух букв, остальные символы относятся к собственно регистрационному номеру
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Первая пара букв как раз и обозначает код региона, к которому приписано транспортное средство. Вторая пара букв, которая завершает надпись на табличке – это серия номера, которая позволяет расширить в будущем количество регистраций.
При этом используются только те буквы украинской кириллицы, которые имеют аналоги в латинском алфавите – якобы по причине того, чтобы машина могла без проблем выезжать за границу. Таких букв в украинском алфавите всего двенадцать: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.
Украинские номера образца 1995 - 2004 гг. определяли принадлежность к региону по цифровому коду. Логика присвоения – расположение областей по алфавиту
Действующие буквенные индексы регионов образца 2004 года почему-то морфологически не связаны с названиями областей, для идентификации места регистрации автомобиля коды необходимо заучивать или пользоваться приведенной ниже таблицей.
|
Код 2004 г.
|
Код 2013 г.
|
Регион
|
AA
|
КА
|
г. Киев
|
AB
|
КB
|
Винницкая область
|
AC
|
КC
|
Волынская область
|
AE
|
КE
|
Днепропетровская область
|
AH
|
КH
|
Донецкая область
|
AI
|
КI
|
Киевская область
|
AM
|
КM
|
Житомирская область
|
AO
|
КO
|
Закарпатская область
|
AP
|
КP
|
Запорожская область
|
AT
|
КT
|
Ивано-Франковская область
|
AX
|
KX
|
Харьковская область
|
BA
|
HA
|
Кировоградская область
|
BB
|
HB
|
Луганская область
|
BC
|
HC
|
Львовская область
|
BE
|
HE
|
Николаевская область
|
BH
|
HH
|
Одесская область
|
BI
|
HI
|
Полтавская область
|
BK
|
HK
|
Ровенская область
|
BM
|
HM
|
Сумская область
|
BO
|
HO
|
Тернопольская область
|
BT
|
HT
|
Херсонская область
|
BX
|
HX
|
Хмельницкая область
|
CA
|
IA
|
Черкасская область
|
CB
|
IB
|
Черниговская область
|
CE
|
IE
|
Черновицкая область
Еще более запутала картину попытка «освежить» индексы в конце 2013-го года, когда в кодах регионов начали заменять первые буквы: А поменяли на К, В — на Н, С — на I. Но и предыдущая кодификация тоже осталась.
Серии номеров для “неприкасаемых” владельцев в разные годы отменяли и вновь вводили в обиход
Номера машин по областям в Украине, кроме вышеописанных обычных для «легковых» автомобилей, могут быть еще несколько типов – временные, автобусные, дипломатические, полицейские, военные, волонтерские и прочие. Многие из них имеют свою кодификацию, свои вариации исполнения и собственную историю, и возможно, мы поговорим о них в следующий раз.
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