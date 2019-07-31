На сайте Главного сервисного центра МВД заработал сервис, с помощью которого можно легко проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24 июля 2019 года № 663, согласно которому расширяется перечень платных номерных знаков, доступных для заказа гражданами. Услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей.

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Онлайн-сервис прост в использовании: номерные знаки сгруппированы по 8 категориям и гражданин имеет возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот. Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, группируемых по следующим комбинациям:

Комбинации четырех одинаковых цифр – 30 тыс. грн;

Последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн;

Три одинаковые цифры подряд (например: 0777) – 10 тыс. грн;

Две последовательные пары одинаковых цифр (например: 1122) – 10 тыс. грн;

Комбинации 1234 и 0123 – 10 тыс. грн;

Комбинации, начинающиеся с двух нулей, а следующие цифры неодинаковые (например: 0032) – 8 тыс. грн;

Три одинаковые цифры подряд (например: 7077) – 4 тыс. грн;

Комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например: 1221; 1212) – 4 тыс. грн.

К этому времени возможность автовладельцев официально подобрать государственный номерной знак с желаемой комбинацией цифр была ограничена. Указанным постановлением наконец нормативно закреплены рыночные цены на такие номерные знаки, а также четкий механизм получения клиентом данной услуги.

Каждый гражданин может воспользоваться услугой, просто обратившись в удобный по расположению сервисный центр МВД. Автомобилист имеет возможность самостоятельно выбрать номерной знак из электронного перечня номерных знаков, имеющихся на складе этого сервисного центра МВД, доступ к которому предоставляется клиенту администратором.