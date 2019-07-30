КрАЗ 5460 в июле 1992 года принимал участие в Чемпионате Европы по трак-рейсингу в легендарном Нюрбургринге.

Уникальный автомобиль построен в единственном экземпляре. КрАЗ 5460 оборудован танковым двигателем 5ТДФ, который развивает мощность в 1000 л. с.

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Двигатель 5ТДФ рабочим обьеом 13,6 литра. Пятицилиндровый, десятипоршневой, с двумя коленчатыми валами, многотопливный, двухтактный, турбированный, жидкостного охлаждения с непосредственным смесеобразованием, прямоточной продувкой, горизонтальным расположением цилиндров и двухсторонним отбором мощности. Двигатель 5ТДФ был разработан специально для советских танков Т-64 и Т-72.

Оборудованный таким двигателем КрАЗ 5460 весом почти в шесть тонн мог разгоняться от 0 до 100 км/ч за 13 секунд и развивал максимальную скорость 180 км/час.

Тогда, в июле 1992 года, КрАЗ 5460 не смог проехать финальный заезд, поскольку задний подшипник ступицы вышел из строя. Заменить его было нечем, потому что это была уникальная деталь, сделанная под заказ именно для гоночного КрАЗа.

Сейчас, КрАЗ 5460 запустили и вполне вероятно готовят к продаже. В комментариях к своему видео автор сообщает, что двигатель и тормоза КрАЗ 5460 “после ребилда”, а все остальное нужно покрасить и подклеить.

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А вот видео на тему как устроен и как работает танковый двигатель 5ТДФ: