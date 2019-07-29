Автопроисшествие произошло 26 июля около 15 часов на автодороге "Ракетная-Боровое-Вежица" вблизи села Залавье Рокитновского района. За рулем служебного автомобиля находился полицейский. По официальной версии он "не справился с управлением" и допустил опрокидывание транспортного средства.

Экипаж группы реагирования патрульной полиции Рокитнивского отделения в составе 32-летнего старшего сержанта полиции и 22-летней напарницы, старшего лейтенанта, двигался в село Купель. Там местная жительница сообщила о домашнем насилии со стороны мужа.

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По словам 32-летнего водителя, вблизи села Залавье из-за непогоды он не заметил выбоины и колесом попал в яму. Автомобиль "Renault Duster" начало заносить и через определенное расстояние автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

На 32-летнего водителя составили административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

Кроме того работники полиции совместно с представителями райавтодора обследовали участок дороги, где произошло ДТП. При обследовании неподалеку ДТП действительно обнаружили выбоину. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП "Харьковский облавтодор" за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.

При этом стоит отметить, что причинно-следственная связь между наличием выбоины и факта ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.

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